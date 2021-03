Morrone e ministro del Turismo Massimo Garavaglia in diretta Fb: "Riaperture il migliore ristoro"

“Il miglior ristoro per il turismo e per tutte le filiere che orbitano intorno a questa industria strategica per La Romagna e per l’Italia è la riapertura."

“Il miglior ristoro per il turismo e per tutte le filiere che orbitano intorno a questa industria strategica per La Romagna e per l’Italia è la riapertura. Servono ovviamente gli indennizzi, ma l’unica strada per guardare al futuro con speranza è la ripartenza, con poche ma severe regole di sicurezza. Ci vorrà tempo, il Paese è infatti ancora in grave subbuglio dopo tanti mesi di incertezze, di paura, di chiusure che hanno danneggiato, in qualche caso irreversibilmente, commercio, partite Iva, bar, ristoranti e tante altre tipologie di aziende. Crediamo che sia venuto il tempo per la politica e le istituzioni di passare alla fase 2, quella della ricostruzione e della speranza, contestualmente al rafforzamento della risposta sanitaria. Ai bollettini Covid con dati scarsamente ragionati, anteponiamo i progetti e la pianificazione delle riaperture”. E’ questo il messaggio tutto in positivo con cui il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, presenta una nuova diretta facebook con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. L’appuntamento è fissato per domenica 28 marzo , alle ore 19.00

