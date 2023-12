Morrone (Lega): "970mila euro per il restauro della scala monumentale di Palazzo Varano"

“970mila euro al Comune di Predappio per i lavori di restauro conservativo della scala monumentale di Palazzo Varano. Sono parte dei 95 milioni di euro messi immediatamente a disposizione dal ministero delle Infrastrutture per interventi a tutela del patrimonio culturale e storico di beni di cui è titolare il dicastero guidato dal ministro Matteo Salvini”. Ne dà notizia il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna che ha raccolto la soddisfazione dell’amministrazione comunale di Predappio per il finanziamento. “Le risorse riservate a Comuni e Enti ecclesiastici - spiega Morrone su indicazioni rilasciate dal ministero - erano previste dalla legge 190 del 2014, rifinanziata dalla legge di bilancio 2022, ma gli interventi erano bloccati da tempo. Solo nel giugno di quest’anno, con l’emanazione delle linee guida per la programmazione degli interventi è stato possibile procedere al bando e quindi alla candidatura dei progetti”.