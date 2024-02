Morrone (Lega) attacca il Pd su alcuni fatti nazionali: "Spaventa l'estremismo ideologico della sinistra"

“In sensibile crescita il problema di credibilità che affligge il Pd e la sinistra più oltranzista che hanno rinunciato all’autorevolezza per passare alle chiassate massimaliste". Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che elenca "due esempi plastici ci fanno capire i motivi per cui la perdita di appeal del partito della Schlein sia ormai un fattore strutturale e perché l’estremismo ideologico della sinistra spaventi gli italiani".

"Il primo esempio di irresponsabilità riguarda Maurizio Landini prontissimo a strumentalizzare la tragedia sul lavoro di Firenze in chiave antigovernativa - espone Morrone -. La critica pretestuosa del capo Cgil sul nuovo Codice degli appalti come matrice della tragedia la dice lunga sul suo cinismo politico. L’altro esempio riguarda il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il pessimo spettacolo dei sindaci di sinistra con tanto di fascia tricolore convenuti a Roma per manifestare contro l’autonomia differenziata, provvedimento per altro legittimato dalla riforma costituzionale promossa dalla stessa sinistra. Una piazzata e un atto di plateale masochismo da parte di De Luca che con ogni evidenza non si considera in grado di guidare con più autonomia la Regione Campania".