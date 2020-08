Morrone (Lega) in visita a Premilcuore: "Competenza e passione per rilanciare la montagna"

“Un’amministrazione locale concreta, con i piedi per terra e lungimirante”. Questo il commento del parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, dopo la visita di giovedì, a Premilcuore, nell’Appennino forlivese. "Come già espresso in altre località della montagna cesenate, considero prioritario sostenere e incentivare i comuni, anche quelli meno abitati, delle nostre aree montane, che sono particolarmente attrattive dal punto di vista ambientale e turistico - afferma l'esponente del Carroccio -. Ritengo anche che questi comuni debbano conservare la loro identità e la loro autonomia come un oggetto prezioso, garantendo comunque i servizi essenziali ai residenti, anche collaborando, se necessario, con altri comuni vicini, senza tuttavia sottostare a decisioni assunte da amministrazioni lontane dalle esigenze locali".

"Premilcuore - aggiunge -. rappresenta un esempio emblematico della competenza dei suoi amministratori, che con passione e attaccamento per il territorio hanno saputo intercettare risorse e sviluppare progetti utili agli abitanti e all’offerta turistica. Penso all’importante intervento sul parco fluviale Fontanalda, con la piscina interrata, il campo da beach volley e la struttura di servizi per i turisti. Penso anche alla sostituzione del vecchio ponte che collega al centro storico l’area delle feste, dove è già in progettazione un importante intervento per gli amanti della sentieristica e, in particolare, per i ‘patiti’ della mountain bike. E non dimentico neppure di citare il progetto che consente l’allevamento della trota mediterranea, realizzato in collaborazione con il Parco delle Foreste Casentinesi, grazie a fondi europei e Gal. Una serie di iniziative che, in poco tempo, la nuova amministrazione eletta appena due anni fa, a cui vanno i miei complimenti, ha saputo mettere in atto”.

Durante la visita, Morrone si è intrattenuto con il sindaco Ursula Valmori, con il neo-referente territoriale della Lega Sauro Baruffi, con l’assessore Gabriele Conti e i consiglieri Francesca Bresciani e Dina Buda. "Noi crediamo in tutti i comuni, anche in quelli più piccoli e lontani dalle città capoluogo - conclude Morrone - ogni paese deve mantenere i propri servizi, la propria identità, le proprie peculiarità e tradizioni. Premilcuore ha dimostrato, con la competenza degli amministratori, che hanno passione e amano il proprio paese, di intercettare risorse e sviluppare progetti. Il paese oggi è popolato da turisti, l’area fluviale è pulita ed efficiente e si sente l’energia del grande Parco delle Foreste Casentinesi, eccellenza turistica del territorio".