Motorizzazione, Vietina (Coraggio Italia): “Il Ministro rivaluta la decisione di chiudere la sede forlivese"

"La battaglia per mantenere in essere la Motorizzazione di Forlì è in pieno corso e nulla è ancora perduto. Anzi, si aprono spiragli di speranza dopo la mia interrogazione al Ministro Giovannini dei giorni scorsi". Così Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia e Delegato d’Aula, specificando che "il titolare del Ministero delle Infrastrutture, rispondendo alla mia sollecitazione, ha segnalato come, in base a quanto dichiarato dalla Generazione Territoriale Nord-Est, sin dal 2015 il piano di razionalizzazione degli immobili affidati alla sezione della Motorizzazione di Forlì-Cesena prevedeva di chiudere i locali della sede forlivese il 29 dicembre 2022 spostando tutte le attività a Cesena".

"In virtù delle sollecitazioni fatte, tuttavia, oggi è in corso un confronto con l’Agenzia del Demanio per verificare se esiste un immobile demaniale dove trasferire la motorizzazione dopo tale data salvaguardando un servizio importante per i cittadini del territorio forlivese. Cittadini che non meritano di vedersi privati di un punto di riferimento importante né, tantomeno, di essere costretti a fare decine di km in più per ogni pratica legata ai propri mezzi di trasporto - conclude -. La partita non è ancora chiusa, ma oggi vediamo un positivo passo in avanti”.

Poche settimane fa l'assessorato alla Mobilità del comune di Forlì aveva annunciato che "è in corso la ricerca di un immobile ad uso ufficio pubblico da destinare alla nuova sede di Forlì della motorizzazione civile". L'avviso pubblico è stato pubblicato sul portale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e verrà ripreso a breve sul sito del Comune di Forlì.