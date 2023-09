Movimento 5 Stelle Forlì, il nuovo rappresentante è Sergio Petroncini

Si è svolta la prima riunione operativa del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Forlì, nel corso della quale si è svolta anche l’elezione del nuovo rappresentante del gruppo, ruolo che sarà ricoperto da Sergio Petroncini. “Siamo orgogliosi della grande partecipazione e della forte impronta identitaria che stiamo riscontrando in tutte le province. Anche a Forlì abbiamo visto un grande entusiasmo per l’entrata in funzione dei nostri nuovi organismi territoriali al quale sarà affidato il compito di migliorare la nostra organizzazione, ma anche la gestione delle proposte e delle istanze locali. Abbiamo tenuto fede ai nostri principi e non ci siamo uniformati ai partiti tradizionali. Siamo ancora l’unica forza politica che consente ad attivisti e cittadini di contribuire al cambiamento del Paese. Auguriamo quindi buon lavoro al neo-rappresentante eletto e a tutto il gruppo territoriale di Forlì”. Così in una nota i coordinatori regionali per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale Mauro Frisoni.