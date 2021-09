Mozione di Forza Italia per il Garante degli anziani e dei disabili

Anche a Forlì, in Consiglio Comunale, Forza Italia ha presentato una mozione che prevede la istituzione del Garante a livello comunale. Per il coordinamento provinciale e regionale Seniores di Forza Italia, rappresentati rispettivamente da Massimo Viroli e Gabriella Pezzuto, si tratta di "una grande iniziativa nel territorio e in tutta la Regione collegata al dettato legislativo Nazionale e improntata alla difesa e alla tutela delle persone anziane e delle persone portatrici di disabilità".

Viroli e Pezzuto evidenziano che con "questa legge e queste iniziative sul territorio si prefiggono la tutela massima delle persone anziane e delle persone in difficoltà, di fronte a casi nei quali vi siano evidenti soprusi, sia per quanto riguarda aspetti legati alla sanità, come per altri che si possano verificare nella normale e quotidiana vita relazionale, sulle strade come nei luoghi pubblici dedicati ai servizi piuttosto che al ristoro. A fronte del verificarsi di tali soprusi, il Garante può intervenire ed essendo dotato dei poteri di pubblico ufficiale può farsi carico di ciò che sta avvenendo, chiedendo l'intervento delle autorità di Polizia e istituzionali. Ancora una volta Forza Italia, con l'organizzazione Seniores, dimostra di essere concretamente al fianco di questa categoria, considerandola non un orpello, ma un valore ed un patrimonio per l'intera Repubblica".