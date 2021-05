Nasce 'Coraggio Italia', ci sono anche due deputati forlivesi. Obiettivo: costruire una nuova Forza Italia

Sono questi i primi numeri in Parlamento di 'Coraggio Italia', la nuova formazione politica nata mercoledì pomeriggio, in una sala dell'Hotel Eden, a due passi da Via Veneto, con tanto di firme su un atto davanti al notaio

Almeno 24 deputati e sette senatori, tra cui anche qualche ex Cinque Stelle. Alla Camera ben 2 di questi 24 vengono dal Forlivese ed in particolare dalla vallata del Tramazzo. Sono questi i primi numeri in Parlamento di 'Coraggio Italia', la nuova formazione politica nata mercoledì pomeriggio, in una sala dell'Hotel Eden, a due passi da Via Veneto, con tanto di firme su un atto davanti al notaio. Stipulato il 'patto costitutivo', tra due mesi vedra' la luce il partito, frutto della convergenza tra il il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il governatore ligure e leader di 'Cambiamo!, Giovanni Toti. Sono proprio loro due, dopo i rumors degli ultimi giorni, a sancire la fusione con un tweet molto esplicito in cui si mostrano in una foto, abbracciati e sorridenti, con la scritta: "Coraggio Italia, cambiamo insieme!". L' obbiettivo, neanche troppo nascosto, e' costruire un nuova Forza Italia. A partecipare a questo progetto ci sono Simona Vietina, in uscita da Forza Italia e Carlo Ugo de Girolamo, eletto col M5S e poi passato al Gruppo Misto in uno dei vari periodi di tensioni interne ai pentastellati dall'inizio della legislatura.

In particolare sono 12 i deputati eletti con Forza Italia che passano alla nuova formazione, il cui gruppo alla Camera dovrebbe essere guidato da Marco Marin. Si tratta di Micaela Biancofiore, Felice D'Ettore, Stefano Mugnai, Elisabetta Ripani, Simona Vietina, Matteo Dall'Osso, Guido Pettarin, Fucsia Fitzgerald Nissoli, Cosimo Sibilia, Maria Teresa Baldini e Raffaele Baratto. A 'Coraggio Italia' si aggiunge anche qualche parlamentare eletto nel Movimento Cinque Stelle ma nell'arco degli anni passato gia' al gruppo Misto. Tra loro i deputati Fabiola Bologna, Claudio Pedrazzini, Gianluca Rospi e Carlo Ugo De Girolamo. Al Senato, almeno per il momento, niente gruppo, visto che 'Coraggio Italia' raccoglie sette senatori: i sei di Cambiamo, ai quali si e' aggiunto l'azzurro Sandro Biasotti, al debutto in politica nel 2000 come candidato indipendente dell'allora Polo delle Liberta', ex governatore della Liguria e finora senatore di Forza Italia. Come riporta l'Ansa, la nascita della nuova formazione politica viene vista con irritazione del Cavaliere e giudicata ostile.