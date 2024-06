Nasce il gruppo consiliare 'Meldola Futura', la promotrice Lara Bruno: "Riorganizzare l'alternativa alla sinistra dopo la sconfitta elettorale"

A Meldola la maggioranza di centrosinistra, nettamente riconfermata alle ultime elezioni comunali, avrà a che fare fin da subito con due gruppi consiliari di minoranza: Noi Meldolesi e Meldola Futura, quest'ultimo costituito durante il primo Consiglio Comunale dalla capogruppo Lara Bruno, coordinatrice di Fratelli d'Italia nella località romagnola. La promotrice, consigliera Comunale uscente e riconfermata con 140 preferenze, spiega così questa scelta politica: "Meldola Futura non intende competere con Noi Meldolesi, ma credo che, dopo la seconda chiara sconfitta elettorale, sia necessario riorganizzare dalle fondamenta l'alternativa alla sinistra guardando avanti, facendo un'onesta autocritica e superando definitivamente lo strascico di personalismi che continuano a condizionare il voto municipale a scapito del centrodestra".

"In pratica occorre ricondurre il dibattito politico locale a tematiche realmente sentite dalla gente, individuando programmi concreti per affrontare le sfide della comunità e per investire sulle numerose potenzialità inespresse - aggiunge -. Un impegno partecipato, che non può prescindere da esperienze e competenze civiche, ma che deve anche procedere in stretta collaborazione con i partiti di riferimento, che guidano il governo nazionale, quello del capoluogo e che in molti comuni sostengono maggioranze responsabili e attente ai bisogni della cittadinanza”.

Conclude Bruno: "Meldola Futura si pone dunque come interlocutore a disposizione per ridefinire fin d'ora un percorso sano, pratico e costruttivo, che torni ad aggregare un elettorato ampio, imparando dai successi e dagli errori del passato. Sono certa, infatti, che direzionando in questo senso l'attività consiliare e territoriale, si possa tornare ben presto a competere per rinnovare finalmente l'amministrazione locale nell'interesse di tutti i meldolesi e di chi vorrebbe un futuro migliore per la nostra città".