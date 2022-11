Natale e parcheggi gratis, 70mila euro in meno nelle casse del Comune: "Iniziativa importante per il centro"

Dal primo dicembre al 6 i parcheggi in centro storico saranno gratuiti dalle 13 in poi. "Replicare questa importante misura di promozione della sosta è strategico e darà i frutti sperati, così come gli anni scorsi - commenta il consigliere della Lega, Andrea Costantini -. L’amministrazione ha appurato e ritiene che questa manovra sia di forte stimolo per il centro storico e notevolmente incentivante nei confronti dello shopping natalizio".

L'operazione comporterà una riduzione delle entrate comunali pari a circa 70mila euro, motivo per il quale, "è importante sottolineare che questo non ha impedito all’amministrazione di poter dare sostegno al centro storico". Costantini auspica che l'iniziativa, d’anticipo di una settimana rispetto all’apertura ufficiale del Natale forlivese, "sia d’auspicio per una Piazza Saffi vissuta calorosamente nel periodo festivo".