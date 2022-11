Natale, si accende la polemica: l'attacco del sindaco Zattini dopo la 'svista' di Pd e Forlì & Co

"Ci sono situazioni nella vita in cui sbagliando ci si azzecca". Esordisce così il sindaco Gian Luca Zattini, che ha dedicato un post su Facebook alla polemica che è seguita alla variazione di bilancio sulle spese del Natale, votata anche da Pd e Forlì & Co, ma con "svista". Argomenta il primo cittadino: ci sono "momenti in cui senza volerlo si fa la cosa giusta, magari a beneficio di un’intera comunità e su un tema di grande sensibilità. Avevo giudicato in questi termini il voto favorevole di Pd e Forlì & Co alla variazione di bilancio sulle prossime festività natalizie. Per una volta, mi sono detto," i consiglieri dell’opposizione hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo e agito di testa propria, con coraggio e senza pregiudizi". Ho creduto, forse ingenuamente, che l’unanimità raggiunta su questo argomento fosse voluta e non casuale, ragionata in virtù di un bene comune e immune a qualsiasi ideologia".

Ma dopo aver appreso "sull’accidentalità di questa scelta e sul fatto che si è trattato di una “svista”, causata da una delibera articolata e molto corposa, non ci resta che il compatimento verso queste persone e il partito che a Forlì ancora rappresentano. Dire che è stata una svista - peraltro duplice perché verificatasi sia in commissione bilancio che in consiglio - è come ammettere di non aver fatto il proprio lavoro di consigliere comunale, eletto per monitorare l’attività di un’Amministrazione ed eventualmente contestarla. Dire poi che la delibera è frutto di una “manovra furbetta” del sindaco è come criticare per interposta persona, e neanche troppo velatamente, l’operato di tanti e validi professionisti del nostro Comune che si occupano di stilare il bilancio e redigerne nel dettaglio e con grande trasparenza le singole variazioni".

"Insomma, non so se sia peggio per il Pd e Forlì & Co aver ammesso di essersi sbagliati o aver dichiarato implicitamente di non aver letto gli atti - conclude -. Certamente, il risultato non cambia. Noi invece non cambiamo idea e vi aspettiamo con un messaggio di profonda speranza e fiduciosa ripartenza il prossimo 8 dicembre in Piazza Saffi per accendere il sorriso sui volti dei nostri bambini e donare momenti di preziosa serenità".