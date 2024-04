Nella giornata della terra Alleanza Verdi e Sinistra propone una casina dell'acqua in ogni quartiere

Lunedì si è celebrata la giornata mondiale della Terra. "A quasi un anno di distanza dall'alluvione che ha colpito Forlì e la Romagna, vogliamo dedicare questa ricorrenza all'impegno al contrasto dell'emergenza climatica e alla difesa del territorio, compreso uno dei suoi beni più preziosi, l'acqua - esordiscono Alleanza Verdi e Sinistra Forlì -. Se vogliamo ridurre le cause del surriscaldamento, che è il primo colpevole dell'aumento della frequenza degli eventi climatici estremi, occorre mettere in pratica buone azioni e buone politiche che riducano la produzione di CO2 e di altri gas climalteranti. In quest'ottica spostare camion pieni di acqua imbottigliata nella plastica dalle fonti alle nostre case rappresenta uno degli sprechi che sarebbe più facile ridurre con una transizione dolce.

"Per questo motivo siamo estremamente convinti che ogni quartiere della nostra città debba dotarsi di una casina dell'acqua, in modo che chiunque possa riempire le sue bottiglie di vetro in comodità - proseguono -. A partire dalle zone dove il servizio non è presente nemmeno in forma privata, occorre che il Comune installi delle postazioni, fornendo gratuitamente o a tariffe estremamente convenienti l'acqua naturale per incentivarne l'uso senza sprechi. L'area del Campus universitario e in particolare la zona verde attorno al Campostrino, sono un esempio di collocazione ideale, in sostituzione dell'orrenda struttura scura oggi inutilizzata, come da noi facilmente previsto. Queste casine se contornate da panchine e da una corretta illuminazione possono anche diventare piccoli centri di convivialità tra vicini, e far quindi vivere maggiormente gli spazi pubblici della nostra città".

"Allo stesso tempo vogliamo invertire la tendenza a rimuovere le fontanelle pubbliche inaugurata dalla giunta di destra della città, ritenendo che siano un incentivo all'attività all'aperto e allo sport - concludono -. Anche questi piccoli gesti sono importanti per portare più vita nei quartieri e nei parchetti pubblici, che sono spazi importanti per la riduzione delle temperature e per dare "ossigeno" ai quartieri sempre più aggrediti dalla cementificazione".