Restauro chiese, nessun fondo dal Pnrr per la Romagna. Morrone: "Premiata solo l'Emilia"

I luoghi di culto, non solo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, ma di tutta la Romagna, non riceveranno finanziamenti dal Pnrr nell’ambito del cosiddetto intervento "2.4" dal titolo "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo edifici di culto e siti di ricovero per le opere d’arte". Nessuno dei progetti presentati per il restauro e la riqualificazione ha ricevuto il semaforo verde. Una decisione che "sconcerta" il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone: "I fondi per la messa in sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale andranno tutti in Emilia".

"Si tratta di una decisione che non tiene conto delle urgenze che riguardano il patrimonio culturale del territorio, che rappresenta una risorsa anche dal punto di vista del turismo - evidenzia il deputato del Carroccio -. Ad esempio la diocesi di Forlì-Bertinoro aveva presentato progetti per il Duomo, San Mercuriale, Fornò, Carmine, la Badia di Dovadola, la concattedrale di Bertinoro e San Donnino in Soglio a Rocca San Casciano. Si tratta di interventi particolarmente urgenti a fronte di moltissime altre esigenze".

"Nei giorni scorsi il ministero dei beni e delle attività culturali si è detto pronto a finanziare tre interventi per ogni diocesi della Romagna, una misura che sembra un contentino a fronte dei progetti presentati, che sono già frutto di una selezione in termini di urgenza - conclude -. Presenterò un’interrogazione per chiedere al Ministro le motivazioni della scelta di premiare solo una parte della nostra regione".