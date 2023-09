"Nessuna pausa estiva per l’amministrazione Allegni": Insieme per Bertinoro risponde all'opposizione

"La manutenzione delle strade del comune di Bertinoro è stata fin dall'insediamento una priorità di questa amministrazione. Ne sono la conferma i lavori di asfaltatura già eseguiti (in Centro Storico, a Fratta Terme, a San Pietro in Guardiano, e nella zona industriale) ed altri che sono in programmazione. Non hanno visto rallentamenti gli interventi di manutenzione stradale con priorità al ripristino dei danni che la recente alluvione ha prodotto, comprese la pulizie dei tratti fognari delle frazioni colpite. In via 2 Agosto, in particolare, è stato rifatto completamente il sottofondo stradale per garantire una durata maggiore visto il transito dei mezzi pesanti. Da ricordare, infine, l'ingente finanziamento ottenuto per la messa in sicurezza di via Loreta". E' quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo consigliare "Insieme per Bertinoro" in risposta alle dichiarazioni di "Bertnora" sui lavori pubblici sul colle.

"Per quanto riguarda la “rotonda di Panighina”, è pura polemica l’affermazione “non si sa nulla”. Ricordiamo al gruppo consiliare Bartnora, che il territorio provinciale ha avuto pesanti danni dovuti all’alluvione comprese un numero elevato di strade di competenza provinciale. Qualche slittamento temporale è inevitabile. L’appalto è stato aggiudicato e la progettazione esecutiva è in corso. L’amministrazione ha già incontrato la ditta e gli altri enti coinvolti per fare il punto della situazione e concordare, appena sarà possibile, un incontro pubblico con la cittadinanza per spiegare le modalità di svolgimento del cantiere e accogliere eventuali richieste. Non ci sono dubbi sul fatto che vedremo finalmente iniziare i lavori di un’opera tanto attesa. Rimanendo in tema di opere pubbliche, sono stati reperiti i fondi necessari alla ricostruzione della Chiesina di Cerbiano, sia attraverso l’art bonus, aperto per scelta di questa amministrazione, sia decidendo di presentare il progetto della Chiesina al bando della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Riteniamo sia una nota di merito aver reperito le risorse che servono senza gravare sul bilancio comunale. Inoltre, il progetto, ha ottenuto di recente l’ok della Soprintendenza, e quindi salvo imprevisti, si conta di avviare l'affidamento entro l'anno" continua la nota di Insieme per Bertinoro



"Anche la piscina comunale di Fratta Terme è stata oggetto di un importante lavoro di manutenzione straordinaria. Purtroppo sono emerse alcune imperfezioni e criticità nei lavori eseguiti, di cui l'amministrazione si sta occupando, con il gestore e la ditta esecutrice, per risolverli prima che inizi la nuova stagione. Ci teniamo a rassicurare che nel periodo di apertura, a parte qualche problema estetico la fruibilità dell'impianto è sempre stata sicura e vigilata dagli enti preposti. Sul tema delle Terme siamo rammaricati che l’opposizione non ne comprenda la complessità e lo utilizzi esclusivamente per una sterile polemica. Le dichiarazioni del Gruppo Consiliare Bartnora non corrispondono alla realtà dei fatti e consigliamo alla capogruppo Asioli di non cadere in errori interpretativi di questo tipo. Forse dimentica che è stata convocata una commissione consiliare ad hoc sul tema, alla presenza della liquidatrice, che ha spiegato puntualmente la situazione a tutti i presenti (per il gruppo di opposizione la sola Capogruppo Asioli) e c’è stata anche una risposta scritta all’interrogazione inviata. Immaginiamo che la Capogruppo non abbia debitamente informato i colleghi. Non sta in capo alla Sindaca la decisione sulle aste, che spetta invece al Tribunale, che ha in capo a sé la procedura di concordato preventivo. La Sindaca ne ha sollecitato l’indizione nel più breve tempo possibile in coerenza e totale condivisione con quanto discusso in commissione".



"Non corrisponde al vero neanche la dichiarazione sulle maestranze, avendo la Sindaca partecipato a tutti i tavoli di crisi fin qui indetti, sostenendo la procedura, per arrivare al riconoscimento della cassa integrazione straordinaria, rispetto alla quale il Comune ha dato il proprio via libera, in qualità di creditore. Ci risulta inoltre che il Tribunale, acquisite le perizie sui danni causati da alluvione, si stia impegnando per la pubblicazione delle aste. Siamo disposti ad ascoltare qualsiasi critica, sulle scuole, peccato che non siano mai costruttive. In questi 2 anni di mandato non abbiamo ricevuto alcuna proposta dal gruppo di opposizione ma esclusivamente un generico e poco circostanziato elenco di lamentele. Si precisa, per dovere di informazione, che parte del nostro patrimonio scolastico comprese le palestre, sono oggetto, da qualche anno, di importanti lavori di adeguamento sismico. Luoghi dove si forma il futuro del paese. E credo che l’importanza di queste scelte politiche ed economiche, anche alla luce del recente terremoto, siano incontestabili. Naturalmente ciò comporta disagi temporanei che sono stati valutati e affrontati con i diretti interessati convenendo le soluzioni adottate. Per quanto riguarda l’accorpamento dei plessi di Bertinoro, crediamo sia fortemente fuorviante quanto riportato dal gruppo Bartnora. La soluzione che si è messa in campo, grazie al grande lavoro svolto, a seguito della chiusura per lavori della scuola elementare F. Rossi è una soluzione efficace e di qualità ma sicuramente temporanea" si conclude la nota.

Il gruppo "Insieme per Bertinoro" non può che ritenersi soddisfatto del lavoro fin qui svolto e siamo certi che nei prossimi mesi si potranno vedere e programmare altri interventi per dare le risposte attese nelle varie frazioni. A partire da Santa Maria Nuova Spallicci, dove si sta lavorando per la predisposizione del decentramento degli uffici comunali e per l'inizio dei lavori di rigenerazione.