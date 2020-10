Nobel per la pace a medici e infermieri: votata all’unanimità la proposta della Lega

L’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato all’unanimità una risoluzione, avanzata dal gruppo consiliare della Lega ma sottoscritta da tutte le forze politiche, che impegna la Giunta Bonaccini a “sostenere la candidatura per attribuire il Nobel per la Pace a medici, infermieri e personale sanitario, in modo da ottenere un riconoscimento tangibile anche quando l’emergenza sarà cessata". "In aula - spiega il consigliere regionale e presidente della commissione bilancio e affari istituzionali, Massimiliano Pompignoli - abbiamo celebrato lo sforzo titanico ed epocale dei nostri sanitari, veri e propri eroi di questo drammatica 2020. E lo abbiamo fatto con un atto di impegno concreto, votato da tutti e condiviso al di là delle appartenenze politiche. Lo abbiamo fatto guardandoci negli occhi e riconoscendoci tutti uguali di fronte al dramma della pandemia". La risoluzione riconosce il ruolo di "veri e propri angeli custodi" a "medici e sanitari, i più esposti e colpiti dagli effetti del Covid". "Eroe è chi fa quello che può - conclude con una citazione Pompignoli -, ma queste persone hanno fatto davvero qualcosa in più".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.