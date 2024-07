Consiglio comunale, Loris Ceredi è il nuovo presidente. Tensioni nella maggioranza, la Lega: "Non c'è più lo spirito dei primi 5 anni"

E' servito il ballottaggio per vedere l'elezione del presidente del Consiglio comunale. La fumata bianca è arrivata attorno al nome di Loris Ceredi, esponente della civica "Forlì Cambia", ma non senza polemiche all'interno della maggioranza, uscita con non poche fratture dall'elezione. L'altro candidato, Marco Catalano, inizialmente è stato sostenuto non solo dalla Lega, ma anche da Fratelli d'Italia. Non raggiunta la maggioranza qualificata (servivano almeno 22 voti), si è arrivati al ballottaggio definitivo tra Ceredi e Catalano dopo la terza votazione complessiva.

"Spero di dimostrare che sono la persona giusta al momento giusto, ma peggio di così non potevo partire - ha cercato di stemperare le tensioni il neo presidente -. Inizialmente farò tanti errori, ma sarò coadiuvato dalla vicepresidente e dal segretario generale. Credo nella mia imparzialità e lo sono stato sempre nella mia vita. E' un mandato che non ho cercato o voluto, ma cercherò di portare avanti fino in fondo. Mi piace giocare di squadra e anche l'opposizione avrà un ruolo importante per cercare di fare al meglio le cose, cercando di farle al meglio".

"Sosterremo sempre il sindaco, riconfermato anche grazie ai voti della Lega, ma non ci siamo più con lo stesso spirito di prima e sceglieremo di volta in volta come votare - ha attaccato l'ex vicesindaco, Daniele Mezzacapo -. Ci sono gruppi di centrosinistra all'interno di una maggioranza di centrodestra". "Abbiamo visto la debolezza di questa maggioranza, ma anche del sindaco - ha attaccato Graziano Rinaldini del Pd -. Siamo in mano ad una maggioranza debole e sono estremamente preoccupato per il futuro di questa città". Confermata all'unanimità alla vicepresidenza Elisa Massa del Pd: "E' una rappresentanza autentica e genuina - le parole dell'esponente dem -. Sono pronta ad ascoltare le esigenze dei cittadini. Svolgerò il mio ruolo con spirito di servizio. Insieme possiamo lavorare per costruire un futuro migliore per la nostra città".

Il primo voto

Fratelli d'Italia, contrariamente a quanto accaduto in occasione della prima seduta del Consiglio al Villa Romiti, ha avanzato il nome di Catalano, proposto dalla Lega dopo la bocciatura di Mezzacapo. "Questa candidatura ci trova favorevole, visto il profilo e l'esperienza delle precedenti due legislature - le parole del consigliere comunale del Carroccio, Albert Bentivogli -. Pensiamo sia il profilo giusto e corretto". La lista civica Forlì Cambia ha rilanciato il nome di Ceredi, mentre Alessandra Ascari Raccagni, esponente del Partito Repubblicano in quota Forlì Cambia ed ex presidente del Consiglio, ha proposto la sua "candidatura di garanzia, autonoma rispetto ai gruppi, ma non contro alla lista civica". Forza Italia, il consigliere comunale del gruppo misto Massimiliano Pompignoli e il sindaco Gian Luca Zattini hanno deciso di astenersi, così come tutto lo schieramento dell'opposizione.

La consigliera comunale Diana Scirri di Alleanza Sinistra e Verdi ha richiesto l'intervento del segretario generale Luca Uguccioni per valutare la compatibilità di Ceredi nell'eventuale incarico per un possibile conflitto di interessi, il quale ha fatto riferimento all'articolo 78 del testo unico. "Nei cinque anni di consigliere comunale non ho mai votato qualcosa che facesse riferimento ad una pratica, ma sono uscito dall'aula - ha tenuto a precisare il geometra ed esponente di Forlì Cambia -. Ho fatto uno scivolone in occasione dell'approvazione del Pae, per poi astenermi dopo l'osservazione dell'ex consigliere comunale Giorgio Calderoni che ho ringraziato. Sono stato presidente del Consiglio dei Geometri per 16 anni e non è nel mio modo di fare essere in conflitto con qualcuno. L'obiettivo è fare il bene della città".

"Ancora una volta la maggioranza non è in grado di produrre una candidatura unitaria - ha osservato il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Graziano Rinaldini -. Era importante proporre un'unica candidatura e così non è stato". Quindi ha parlato di un'astensione "per senso di responsabilità istituzionale", chiedendo poi una candidatura "autorevole e capace di rappresentare tutti". "Abbiamo fretta nel poter cominciare ad affrontare i problemi della città", la chiosa. L'esponente dem Michele Valli si è rivolto al sindaco Zattini per chiedere una presa di posizione, ma il primo cittadino ha replicato specificando di essere "un collega tra 32 colleghi e non intervengo su temi che non sono di mia competenza". "C'è un problema politico, di tenuta e coerenza della maggioranza - ha tuonato il dem Federico Morgagni -. Cosa sta succedendo? La città ha bisogna di capirlo". La fumata nera è arrivata con un voto per Ascari Raccagni, cinque voti per Ceredi, dieci per Catalano e diciassette astenuti (Pd, M5S, Rinnoviamo Forlì, Alleanza Verdi e Sinistra, Zattini e Pompignoli). A quel punto Ragni ha chiesto la sospensione dei lavori.

Il secondo voto

Al ritorno in aula, ancora frattura nella maggioranza: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Pompignoli e il sindaco Zattini si sono 'ricompattati' attorno al nome di Ceredi rilanciato da Forlì Cambia, mentre la Lega "per coerenza con quello che abbiamo deciso sin dalla prima votazione" ha fatto quadrato attorno al nome di Catalano. "Votiamo Ceredi, ma la città non merita questo", le parole di Alberto Gentili di Forza Italia. Ascari Raccagni ha riproposto invece la sua autocandidatura "per un discorso di parzialità ed equilibrio", mentre Alessandro Gasparini del Pd ha sottolineato come l'opposizione sia stata tenuta fuori dalle decisioni, motivando così la scelta di non prendere parte al voto: "Non è questo lo spirito con cui si elegge un presidente". "Doveva essere una carica di garanzia condivisa con tutti i consiglieri comunali e invece ci avete costretto ad questo tipo di voto", le parole di Eros Brunelli del Movimento 5 Stelle. E così si è arrivati al ballottaggio con 17 voti a favore di Ceredi, undici voti nulli (Pd, Alleanza Sinistra e Verdi e Rinnoviamo), tre per Catalano, uno per Ascari Raccagni e l'astensione di Massa (Pd).

Il voto del ballottaggio

Dopo la nuova sospensione richiesta da Bentivogli è arrivata la nomina di Ceredi con 17 voti (3 voti per Catalano e 13 astenuti, tra i quali anche Ascari Raccagni, che ha promesso "massima lealtà verso il sindaco", decidendo "di non scegliere tra due maggioranze"). "Forlì non merita questo spettacolo - ha ribadito Mezzacapo -. Gli accordi si mantegono ed un accordo politico fatto in presenza di tre deputati ed un sindaco valgono più di un qualcosa scritto sulla pietra. Ma ciò non vale per questa maggioranza, ora sottogruppi di minoranza che sono maggioranza. Ci doveva essere coerenza fin da subito". L'esponente della Lega ha parlato di "tempi nostalgici" facendo riferimento al primo governo Zattini: "E' evidente che siamo causa del nostro male - ha proseguito -, occorre fare mea culpa anche nel nostro partito dopo l'uscita di Pompignoli". Quella di martedì, ha continuato l'ex vicesindaco, "è stata una dimostrazione di incoerenza senza precedenti. Non volevamo perdere la faccia, continuiamo a sostenere Catalano, che non viene nemmeno gratificato di questa carica che meritava di coprire, anche a mio discapito".

Poi si è rivolto a Zattini dandogli del 'tu': "Sei una brava persona, ma questa maggioranza non è sufficientemente degna di avere un sindaco come te". Poi la promessa: "Sosterremo sempre il sindaco, riconfermato anche grazie ai voti della Lega, ma non ci siamo più con lo stesso spirito di prima. Ci sono gruppi di centrosinistra all'interno di una maggioranza di centrodestra. Voteremo quindi di volta in volta". "Andremo avanti con un altro spirito che non è quello di cinque anni fa, che aveva permesso al sindaco di lavorare in modo sereno - ha rimarcato Bentivogli -. Personalismi hanno prevalso su bene comune". "I panni sporchi vanno lavati internamente - l'intervento di Pompignoli -. E non accetto lezioni di coerenza dal Pd". L'ex leghista ha constatato comunque la "dichiarazione di guerra" del suo ex partito e la partenza della "campagna acquisti".

"Sono stanca di queste dinamiche", le parole di Scirri. "Abbiamo avuto una dimostrazione di schizzofrenia politica, con candidature imposte alla minoranza senza dialogo e coinvolgimento", le parole del dem Gasperini. Ha parlato di "spettacolo poco edificante", l'esponente del Pd Flavia Cattani. La maggioranza "è partita in retromarcia", la stilettata di Morgagni. "Zattini vi ha scaricato - ha attaccato Valli rivolgendosi al gruppo della Lega -. Il fosso si fa con due rive ed entrambe sono nella maggioranza".

"Abbiamo visto la debolezza di questa maggioranza, ma anche del sindaco, che in una prima fase mi ha telefonato per consultarmi. In realtà avevano già deciso su Mezzacapo, per poi comunicare il nome di Ceredi - ha proseguito Rinaldini -. Non era una candidatura unitaria, come ha detto Casara, ma ha abitudini di dire cose che non sono così. Siamo in mano ad una maggioranza debole e sono estremamente preoccupato per il futuro di questa città". "Siamo qui esclusivamente per l'interesse della città", ha tagliato corto Ragni.