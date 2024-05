“Non essere fascista” ed essere “antifascista”: le considerazioni di Simonetta Giunchi (Forza Italia)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Il mio impegno in politica nasce da una considerazione. Come psicoterapeuta so che i ricordi difficili vanno elaborati, non rimossi. La storia di un popolo è la sua memoria e come tale lo condiziona. Ho riflettuto a lungo sulla differenza culturale che esiste tra “non essere fascista” ed essere “antifascista”. Tra credere visceralmente alla libertà di pensiero ed espressione, alla democrazia, al dialogo, ed essere antifascista. Il modo di pensare dà una forma alla nostra mente, la modifica. Nella mia professione ho capito che un pensiero che nasce da un “anti” non va oltre, non supera; nasconde, ma non libera. Fondare un paese sull’antifascismo invece che sull’intrinseco valore repubblicano è il limite mentale di questo Paese. Come nel Gattopardo, si è cambiato tutto per non cambiare nulla. Si è eliminata la parola fascismo dall’Italia del “Fascismo e delle Corporazioni”, lasciando inalterata la sostanza di una idea di Stato che ha la necessità di normare tutto, di controllare tutto.

Una nevrosi ossessiva tipica di chi non ha elaborato il proprio passato. Una pletora di leggi e regole al limite della paranoia con una burocrazia ossessionata dalla lettera della legge e non dal suo spirito, che crede il cittadino al suo servizio invece del contrario. Un esempio tra tutti, è il divieto, rimasto in vita fino a pochi anni fa, di costruire società tra professionisti. Divieto che ha creato enormi ritardi in termini di competenze a tutto il paese, costringendo le aziende a rivolgersi a consulenti esteri, legge basata sulle restrizioni razziali che impedivano agli ebrei l’esercizio delle professioni. Legge, la cui lettera è rimasta in vigore fino agli anni 2000 senza uno spirito a suo sostegno. Il divieto come una difesa psichica, nasce per uno scopo e una ratio, ma quando resiste nel tempo, anche quando non è più necessaria, nuoce alla salute e ostacola le nuove realizzazioni di Sé per cui va aggiornata per poter produrre benessere. Recuperare la storia di un Paese come quella della persona, è dunque fondamentale per poter riconoscere quando quella difesa e quel divieto non sono più attuali, per rimuoverli o aggiornarli alla luce del nuovo contesto sociale, politico ed economico della nostra vita.

Uno Stato che, paragonato a un genitore, è così insicuro da diventare opprimente, tanto da far credere ai propri figli che il verbo “Governare” e il verbo “Gestire” siano sinonimi, costruendo, di conseguenza, un sistema sanitario nazionale in cui chi compra il servizio è lo stesso soggetto che vende quel servizio, facendo finta che possa andare avanti, è una cosa che non può durare. Un genitore anche un po’ schizofrenico, tanto da credere e far credere ai propri figli che in Italia esista una differenza “Concettuale” tra destra e sinistra, senza tenere conto che al di là delle reali differenze storiche esistono analogie di pensiero che rendono affini le mentalità populiste e non liberali di entrambe le parti. Le idee liberali, illuministe, sono il frutto della nascita e crescita di una borghesia contraria al populismo e all’autocrazia monarchica e religiosa. Mentalità che in Italia non esiste, essendo le forme di pensiero dominanti, quella cattolica e quella socialista, entrambi anti borghesi. Mentalità così radicate che persino la borghesia italiana è orfana di liberismo tanto che il suo osannato Guru, Enrico Cuccia diceva che in Italia “le azioni si pesano e non si contano” cosa che in Usa lo avrebbe condannato al carcere per turbativa di mercato. Se oggi qualcuno si lamenta perché grandi aziende salvate da questa mentalità ora, irriconoscenti, portano via armi e bagagli dovrebbe soffermarsi ad analizzare le basi di pensiero su cui si costruisce la politica.

Io credo nella democrazia e nel dialogo che è anche un’assunzione di responsabilità in ogni campo, perché in una società libera ogni aspetto è politica. Dove non vi è politica vi è “pensiero unico” tirannia e dolore. Parafrasando Hemingway “meglio una brutta politica che niente politica”, ma la politica per essere bella ha bisogno di partecipazione. A lungo mi sono tenuta lontana dalla politica; ne avevo paura. Mio nonno era un pilota di cacciabombardieri nella seconda guerra mondiale, nonostante fosse stato abbattuto e gravemente ferito, ha continuato la guerra nella Repubblica Sociale. Lui era fascista, io no. Sono frutto dei suoi lombi come almeno la metà degli italiani, dunque posso essere antifascista? Erano antifascisti coloro che per sfregio tosarono mia nonna, con mio padre piccolo in braccio, perché era sua sposa? Mio padre è stato segretario del MSI di Forlì, sicuramente non era antifascista, ma può essere considerata fascista una persona che ha sempre difeso il valore del dialogo e delle istituzioni e che mi ha insegnato a pensare con la mia testa? Questa è la mia storia, non posso e non voglio negarla, è il mio passato, non è il mio presente e nemmeno lontanamente il mio futuro.

Come in psicoanalisi, la storia non va negata, ma accolta e compresa per riconoscere quanto del senso che ne abbiamo colto ci appartiene, quanto non vorremmo ripeterlo e quanto invece vogliamo cambiare per darci la forma che riconosciamo essere nostra oggi, ovvero quella in cui ci sentiamo più rappresentati, forma che va aggiornata nel corso della vita, alla luce dei nuovi eventi e dei nuovi stimoli che emergono sia dall’ ambiente interno che da quello esterno. Quando mi sono resa conto che, quelli che nel mio mestiere di psicoterapeuta chiamiamo “bias cognitivi” ovvero errori di pensiero che condizionano in negativo la vita, sono alla base dei problemi di questo paese che amo e, quando mi sono accorta che il rifiuto di elaborare la storia sta alla base della cecità isterica della politica, ho capito che la nostra Italia ha veramente bisogno di sdraiarsi sul lettino di Jung e analizzare il suo inconscio collettivo".

Simonetta Giunchi, psicologa psicoterapeuta, candidata di Forza Italia