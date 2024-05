Nubifragio e allagamenti, Fabbri (Forlì Cambia) replica a Rinaldini: "A Cesena la sinistra la pensa diversamente"

"La miglior risposta alle disperate accuse di Rinaldini, arriva proprio da un uomo di sinistra che si è sempre distinto per onestà intellettuale, l’assessore di Cesena Luca Ferrini che ha giustamente bollato come “moralmente indegno o sofferente di una grave forma di psicopatia” chi ha speculato sulle piogge eccezionali che con grandine e foglie hanno causato allagamenti temporanei nelle varie città della Romagna, peraltro prontamente risolte". Lo afferma Roberto Fabbri, candidato e responsabile organizzativo de "La Civica Forlì Cambia - Zattini Sindaco”, che non risparmia attacchi al candidato sindaco della coalizione di centrosinistra: "ce lo ricordiamo bene noi volontari dei Romiti quando faceva passerella e nulla più con la sua pettorina senza uno schizzo di fango cercando di scaricare su Zattini le colpe di decenni di incuria della sinistra".