Formata la squadra di Zattini, ecco le deleghe assessore per assessore: completato il quadro della nuova giunta

Definita la squadra di giunta sabato scorso, è ora il turno della distribuzione delle deleghe, vale a dire chi si occuperà delle diverse tematiche dell'amministrazione comunale. Con una conferenza stampa di oggi, lunedì, il sindaco rieletto Gian Luca Zattini ha così comunicati i ruoli affidati all'interno della giunta. Per se stesso Zattini si è riservato le deleghe a Sanità, Alluvione e Protezione Civile. Come anticipato il suo vice sarà Vincenzo Bongiorno, esponente di Fratelli d'Italia, nominato vicesindaco con deleghe alla Cultura, Quartieri identità territoriale e Ripensare il centro storico.

Fedelissimo di Zattini, fin dai tempi dell'amministrazione di Meldola, è Vittorio Cicognani. Commercialista, i conti sono la sua specialità e per questo mantiene le deleghe al Bilancio e Lavori Pubblici. Sempre di scelta diretta del primo cittadino è Angelica Sansavini, per 42 anni al vertice di Domus Coop e con ruoli anche all'interno della Fondazione Cassa dei Risparmi: a lei viene affidata la gestione del Welfare, Volontariato, Diritti civili e umani.

Sono altri due gli esponenti di Fratelli d'Italia in giunta: Luca Bartolini ed Emanuela Bassi. Bartolini si occuperà di Urbanistica, Edilizia provata e Sicurezza urbana, mentre Bassi avrà il compito di seguire Pnrr, Legalità, Servizi generali e Agricoltura. La lista civica del sindaco è rappresentata in giunta da Paola Casara, a cui vanno le deleghe a Istruzione, Università, Sviluppo economico e Aerospazio.

Con lei, espressione della stessa compagine politica la new entry Kevin Bravi, giovane imprenditore che si occuperà di Sport, Turismo e Lavoro. La Lega viene rappresentata in giunta dall'assessora uscente Andrea Cintorino: si dovrà occupare di Transizione digitale, Progetto Romagna next, Pianificazione strategica e Grandi eventi. Forza Italia riconferma l'assessore uscente Giuseppe Petetta, a lui la delega a Viabilità, Ambiente, Transizione Ecologica e Benessere Animale.

La nuova giunta di Forlì è così composta da 10 membri: 6 uomini e 4 donne. I riconfermati sono 5 (oltre al sindaco, Cicognani, Casara, Cintorino, Petetta). I nuovi ingressi rappresentano quindi la metà della nuova giunta. Tra di loro ci sono volti noti della politica come Luca Bartolini e Vincenzo Bongiorno, ma anche due new entry assolute per la politica forlivese: Kevin Bravi e Angelica Sansavini.