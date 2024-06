Nuova giunta di Forlì, Fratelli d'Italia prima forza della coalizione: "Lavoreremo al servizio di tutti i cittadini"

Dopo la formazione della nuova giunta di Forlì arriva la prima dichiarazione da parte dei rappresentanti di Fratelli d'Italia, a nome del vicesindaco Vincenzo Bongiorno e degli assessori Luca Bartolini ed Emanuela Bassi. “Facendo seguito alle comunicazioni del sindaco Zattini, ringraziamo il partito per la fiducia riposta nei nostri confronti e i tantissimi forlivesi che hanno sostenuto con il loro voto Fratelli d'Italia, che con il 19,22% dei consensi si è attestata prima forza della coalizione. Un risultato che ci ha consentito di far parte da della nuova giunta. Lavoreremo al servizio di tutti i cittadini, ciascuno con le proprie competenze, per contribuire al percorso di miglioramento e crescita di Forlì”.