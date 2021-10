Bertinoro, Gessica Allegni ufficializza la nuova giunta: Elisa Leoni è vicesindaco, confermata Sara Londrillo

Il sindaco Gessica Allegni ha formalizzato le nomine dei componenti della nuova Giunta Comunale per il mandato amministrativo 2021/2026. Sono stati scelti tre assessori fra i consiglieri eletti della lista “Insieme per Bertinoro”: si tratta di Elisa Leoni, la più votata della lista, è stata nominata vicesindaco con le deleghe a Bilancio, Società Partecipate e Sport; di Sara Londrillo, a cui sono state assegnate le deleghe a Scuola e Servizi Educativi, Edilizia Scolastica, Verde e Parchi, Cultura e Turismo; e di Filippo Scogli, con delega alle Attività Produttive, Progetti di sostegno all'innovazione delle imprese, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio Comunale.

Di nomina esterna al Consiglio Silvia Federici, con delega a Politiche Sociali e della Salute, Politiche per le famiglie, Politiche di parità, Efficientamento della macchina amministrativa e Risorse Umane, Politiche per la Pace e la Cooperazione, Valorizzazione del Centro Storico; Raffaele Trombini, con delega all'Associazionismo, Consigli di Zona, Politiche giovanili, Progetti e Bandi Europei, Innovazione e digitalizzazione, Comunicazione, Ambiente e Sostegno alla transizione energetica, Sicurezza e Legalità. Rimangono in capo al sindaco le deleghe a Pianificazione Urbanistica, Infrastrutture, Progetti Speciali, Termalismo, Fondazione Ceub e Festa dell'Ospitalità.