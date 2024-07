Maggioranza nel caos, Mezzacapo attacca gli alleati: "Sindaco depotenziato dalla sua lista civica. Così ritorna la sinistra"

Maggioranza di centrodestra in bilico su una crisi di nervi, con il voto per il presidente del Consiglio comunale, martedì prossimo, che potrebbe portare tutti i nodi al pettine. A rompere il silenzio è Daniele Mezzacapo, recordman di preferenze della Lega (479), ex vicesindaco, papabile presidente del Consiglio comunale prima che, nelle ultime ore prima del voto, saltasse l'accordo politico che lo vedeva designato in quel ruolo. Mezzacapo si toglie i sassolini dalle scarpe, premettendo di parlare a titolo personale e non per conto della Lega o del suo segretario Jacopo Morrone.

Mezzacapo parla quindi di “sindaco sconfessato dalla sua lista civica” e “depotenziato, messo da parte dalla prepotenza della sua lista civica”. E aggiunge che “sono state ricreate le condizioni per traghettare verso una vittoria del Pd tra 5 anni, con la sinistra che già in quest'amministrazione è entrata dalla finestra dopo essere uscita dalla porta”. La lista civica 'La Civica – Forlì Cambia'? “E' una lista trasversale – dice Mezzacapo -, che in futuro potrà andare a destra o a sinistra, se consideriamo che ha come capogruppo Leonardo Gallozzi di Italia Viva, un partito che a livello nazionale è col Pd in tutti i brodi”.

Il risultato di tutto questo? “La squadra non rappresenta il voto dei forlivesi. Il sindaco avrà serie difficoltà, finora in due settimane si è seriamente litigato”, sempre Mezzacapo. “Con urla in Comune che si sentivano in piazza Saffi”, aggiunge. Mezzacapo spiega quindi di sentirsi con le mani libere in Consiglio comunale: “Se un provvedimento non mi convincerà potrei non votarlo, se lo vedo emendabile chiederò di emendarlo”. E intanto nel prossimo consiglio comunale “voterò Marco Catalano di Fratelli d'Italia come presidente”. Restando nel gruppo della Lega “che si allargherà entro pochi mesi”.

E parte dall'inizio, dall'accordo politico “con i cosiddetti alleati, siglato dal sindaco, da tre parlamentari e da Paola Casara, forte di un'investitura di moltissime preferenze”, dice l'ex vicesindaco. La Lega, come è noto, ha messo sul piatto delle trattative il fatto che il Carroccio, con il suo 8,6% abbia avuto il risultato migliore in regione dopo Piacenza, il doppio del risultato della vicina Cesena. “I 250 voti di scarto per evitare il ballottaggio sono arrivati anche da noi”, dice Mezzacapo. Come è noto, come conseguenza di questo ragionamento, la Lega ha avanzato la richiesta di mettere due assessori in giunta (Mezzacapo e Cintorino).

Quindi racconta Mezzacapo: “Per la questione delle quote rosa (le legge dice che almeno il 40% della composizione della giunta deve essere al femminile, ndr), tanto era l'interesse di Fratelli d'Italia di ottenere un posto in giunta per un uomo, che ha contro-proposto di dare alla Lega un assessorato e la presidenza del consiglio comunale. E' stato quindi siglato un accordo politico con tre deputati presenti, Buonguerrieri, Morrone e Tassinari. Non quattro chiacchiere al bar”. Però “la vittoria si è presto trasformata in tragedia”, sempre Mezzacapo.

“Pensavamo tutti che Fratelli d'Italia volesse creare il posto per Marco Catalano (454 preferenze per Fratelli d'Italia)...”, continua sornione. Alla fine l'esponente politico non è entrato in giunta, mentre c'è stato l'ingresso di Luca Bartolini, che veniva dato dai “rumors” come in corsa per le prossime elezioni regionali. “Poi – continua Mezzacapo – c'è stato il confronto sulle deleghe in cui ci è stato detto di non chiedere niente come Lega, dato che eravamo già stati accontentati per la presidenza del Consiglio. E, in base all'accordo preso, così abbiamo fatto: e infatti usciamo con deleghe ad Andrea Cintorino 'simpatiche' da pronunciare, ma non di grande sostanza”.

Poi quella che Mezzacapo reputa la rottura di un patto: “L'accordo è stato disatteso da chi lo aveva proposto. E nasce un problema politico di non poco conto. Cinque anni fa quando la Lega ha trainato la vittoria di Zattini ha creato le condizioni affinché tutti fossero contenti e permettere al sindaco di lavorare al meglio”. E attacca la lista civica di Zattini che “ha messo al suo posto il sindaco, che si era esposto sul mio nome”. Per Mezzacapo per questo la 'Civica' non sarebbe più la lista di sostegno a Zattini. L'ex vicesindaco salva da questo discorso lo stesso Gian Luca Zattini: “Con lui conservo un rapporto di stima e 9 volte su dieci con lui è stato veramente un rapporto padre-figlio”, dice riecheggiando la definizione di “suo figlioccio politico” dato alcune settimane da Zattini nei confronti del suo ex.

Come è noto il casus belli, il giorno prima del primo consiglio comunale, è stata l'uscita di Massimiliano Pompignoli dalla Lega, seguita per alcune ore da quella di Albert Bentivogli, portando il gruppo consigliare da tre a un solo componente e rimettendo così in discussione Mezzacapo presidente. Su Pompignoli commenta: “Non ha tenuto fede alla propria maglia e se avesse avuto più preferenze ora sarebbe in giunta e non se ne sarebbe mai andato. In qualunque partito approderà ci entrerà come un opportunista”. Su Bentivogli invece si limita a dire: “Alle 18 di quel giorno il gruppo era formato da due consiglieri e non c'era alcun impedimento formale”.

Per la presidenza del Consiglio comunale ora si è aperto il caos: da una parte ci sarebbero malumori dentro a Fratelli d'Italia nella scelta di non votare un proprio consigliere come presidente, Marco Catalano, pur lanciato dalla Lega. “Su Ceredi (candidato della lista Civica votato da tutto il centrodestra tranne la Lega, Ascari Raccagni e Damiano Bartolini alla prima conta, ndr), bravissima persona, ci sono molte posizioni aperte col Comune nella sua attività professionale che fanno sollevare numerose questioni di opportunità politica per questo ruolo”, dice Mezzacapo, sostenendo che sono dubbi condivisi anche dall'opposizione.

E continua: “Negli ultimi mesi Marco Di Maio è stato assiduo frequentatore del Comune e ha inserito nella civica Sara Samorì, Leonardo Gallozzi, Kevin Bravi e l'apporto al sindaco di Claudio Vicini sulla sanità: una compagine consolidata che viene dal mondo del centrosinistra che così rientra dalla finestra dopo essere uscita dalla porta”, tanto che la “squadra non rappresenta il voto dei forlivesi”. Tuttavia Mezzacapo non annuncia l'uscita dalla maggioranza ed anzi posticipa alla fine dell'estate ogni sua decisione, inclusa quella delle sue dimissioni “ma solo in accordo col mio partito, sono leghista, lo sarò sempre e non abbandonerò mai la nave anche quando pare affondare”.

E conclude: “E' stato anche un attacco personale nei miei confronti, sono stato anche vilipeso, è stata messa in dubbio la mia integrità da parte degli alleati. Sono convinto che sia stato anche un attacco al sindaco, comunque ho presentato a Zattini il mio certificato dei carichi pendenti, che è vuoto, mentre per qualcun altro di loro non è così”. E un'ultima chiosa, volendo indicare una giunta considerata al ribasso: “Perdendo Valerio Melandri come assessore Forlì ha perso una grande opportunità”.