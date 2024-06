Nuova giunta, le voci dei partiti. La Lega: "Percorso non facile, ma alla fine è uscito un esecutivo di alto livello"

“Fumata bianca per la Giunta di Forlì e per le deleghe assegnate a sindaco e assessori. Il percorso per trovare la quadra non è stato facile ma alla fine, dal lungo e proficuo confronto, è uscito un esecutivo comunale di alto livello. Andrea Cintorino è nuovamente assessore in quota Lega con deleghe pesanti e innovative: transizione digitale e Smart City, grandi eventi, mercati, piano strategico e pari opportunità. Non posso che esprimere soddisfazione per l’esito del dibattito intercorso tra le forze politiche e civiche che a Forlì hanno portato, per la seconda volta, alla vittoria il sindaco Gian Luca Zattini, che ringrazio per la sua grande disponibilità, e il centrodestra": lo dice, dopo l'ufficializzazione della nuiova giunta, Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

Ed ancora Morrone: "Esprimo riconoscenza anche agli assessori non riconfermati che hanno fatto parte della passata Giunta per il proficuo lavoro svolto negli ultimi cinque anni: un arco di tempo che ha segnato una svolta in positivo per la nostra città risvegliata dopo un sonno durato troppo a lungo". Il riferimeento è a Daniele Mezzacapo, che esce dalla compagine del governo cittadino. Conclude Morrone: "Davanti alla nuova amministrazione forlivese ci sono anni importanti, anni che dovranno vedere la realizzazione non solo di progetti già impostati, ma anche di nuovi piani che abbiano l’ambizione di guardare al futuro senza tralasciare l’ascolto delle esigenze del territorio e dei suoi abitanti. Noi della Lega su questo piano non faremo mancare il nostro appoggio e il nostro contributo”.

Soddisfazione anche da Forza Italia. “Il contributo di Forza Italia nella nuova giunta comunale, che affiancherà il sindaco Gian Luca Zattini nell’amministrazione di Forlì nei prossimi cinque anni, sarà fondamentale e ben rappresentato dall’assessore Giuseppe Petetta, amministratore esperto e competente, come ha dimostrato nei cinque anni precedenti, in particolare durante l’alluvione, e come le urne gli hanno riconosciuto. Con le deleghe alla viabilità, politiche ambientali ed energetiche, verde, transizione ecologica e benessere animale, Petetta lavorerà all’interno della giunta con grande competenza e spessore insieme ai colleghi della coalizione e con il sindaco, ma anche con i tre consiglieri azzurri e col la rinnovata squadra di Forza Italia che rappresenta una larga parte di Forlì e della società civile”, dicono la deputata Tassinari e il segretario di Forli di Forza Italia Joseph Catalano.

Ed Aggiungono: “Ricordiamo anche che a livello provinciale di Forlì-Cesena Forza Italia, secondo il risultato delle elezioni europee, è il secondo partito della coalizione governativa di centrodestra: FdI 30,11%, FI 6,62% e Lega 5,93%. Inoltre, sempre a livello provinciale siamo il quarto partito in assoluto, dopo i 5Stelle (6,90%) per soli pochi centesimi (0,28%)”. Precisa la deputata Tassinari: “Ricordando questi numeri, vogliamo sottolineare ancora una volta il contributo che Forza Italia ha portato per la rielezione del sindaco Gian Luca Zattini e la vittoria della coalizione unita, che, in giunta e in consiglio, deve essere alla base del lavoro dei prossimi cinque anni, lavorando tutti per l’unico obiettivo: il bene comune dei forlivesi, al di là e al di sopra degli interessi delle singole forze politiche e della società civile. Per ottenere questo importante obiettivo, che ha sostenuto la giunta della precedente amministrazione, occorre che tutti aiutiamo il sindaco Zattini ad operare in giunta e in consiglio, per governare durante tutto il nuovo mandato in modo unitario, senza tensioni interne per il bene comune di Forlì, caratteristica della nostra amministrazione premiata dagli elettori che nelle urne hanno riconosciuto il nostro stile amministrativo, sintesi di impegno, moderazione, ragionevolezza, giustizia e responsabilità, qualità che devono anche caratterizzare la nostra amministrazione, guidata da Zattini e voluta dalla maggioranza dei forlivesi”.