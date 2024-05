Nuova Tangenziale, Bucci (Pd): "Vecchiazzano necessita di due rotonde in via Del Partigiano e via Firenze"

Le problematiche alla viabilità di Vecchiazzano, collegate al cantiere del Terzo Lotto della Tangenziale di Forlì, al centro di una riflessione di Giovanni Bucci, candidato al Consiglio comunale per il Pd. "La realizzazione del 3 lotto della tangenziale di Forlì,che anche in questi giorni sta creando problemi di viabilità ,determinata dall'accordo di programma con Anas risalente agli anni 2000 implica per il quartiere di Vecchiazzano ulteriori problematiche di viabilità che andrebbero affrontate con un quadro di visione organica e pianificata coinvolgendo la Provincia per la via del Partigiano (Provinciale 56) e l'Anas per via Firenze Strada Statale 67 - esordisce -. Tale quadro deve comportare unìiniziativa coordinata e progettuale tra vari enti che deve dare una risposta, assolutamente necessaria, con la realizzazione di 2 rotonde funzionali che porterebbero ad uno snellimento dell'attuale e futuro traffico creando condizioni di miglior sicurezza e fluidità della mobilità veicolare".

Per Bucci è "assolutamente imprescindibile la rotonda su Via del Partigiano in uscita dalla zona artigianale, considerando anche il futuro completamento della strada della cava (lavori oggi fermi che devono essere sboccati per completare il cantiere). Stessa problematica sull'incrocio semaforico di san VaranoVia Firenze, che con il completamento del Terzo Lotto della tangenziale creerà, e già oggi è un problema, con l'esistente impianto semaforico, un imbuto con lunghi tempi per l'attraversamento ed un carico ambientale molto pesante. Il mio impegno, se verrò eletto, sarà quello di farmi carico di stimolare la nuova Amministrazione a pianificare ed inserire nel proprio piano degli investimenti tali interventi per rendere assolutamente prioritarie tali realizzazioni, in accordo con gli altri Enti pubblici coinvolti".