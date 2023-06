Nuova Tangenziale, la deputata Buonguerrieri: "Forlì diventerà sempre di più una città moderna"

"Non solo pronto a rispondere puntualmente alle emergenze, ma anche al passo sulle grandi opere per pianificare il futuro e dotare il territorio di infrastrutture strategiche capaci di aumentare la qualità della vita e la competitività del territorio stesso”. Così Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, commenta l’assegnazione da parte di Anas del Terzo lotto della tangenziale di Forlì. "Una notizia che accogliamo con favore - prosegue il parlamentare - e che in questi mesi abbiamo seguito da vicino. Con Anas e il viceministro Galeazzo Bignami abbiamo avuto incontri periodici per valutare la situazione delle infrastrutture del nostro territorio, i nuovi progetti, quelli da completare e le opere più urgenti di manutenzione. Un lavoro analitico che sta dando i suoi frutti e che, anche nella tragica parentesi dell’emergenza maltempo, ha portato a risultati positivi nel riaprire e mettere in sicurezza a tempi di record vie di comunicazioni strategiche, come ad esempio la Statale 67".

Tornando alla Tangenziale di Forlì, prosegue la deputata, "con il completamento del Terzo lotto si otterrà un sostanziale drenaggio del traffico sulla rete viaria cittadina nella zona ospedale, triangolando lo scorrimento veloce dalla Statale 67 all’attuale tangenziale, connettendosi alla via Emilia e fino al casello dell’A14. Soprattutto nelle ore di punta sul ponte di via del Partigiano si avrà un netto miglioramento del traffico, con benefici sui tempi di percorrenza e sull’ambiente". "Con questo nuovo tracciato Forlì compirà un altro passo avanti, diventando sempre di più una città moderna - conclude Buonguerrieri - con una dotazione infrastrutturale all’altezza delle esigenze della sua economia, per una logistica efficiente che può mettere sul piatto ulteriori prospettive di sviluppo".