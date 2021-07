Nuova variazione di bilancio, Bentivogli (Lega): "E' la strada del rinnovamento"

Al prossimo consiglio comunale del 29 luglio si voterà il bilancio di previsione triennale 2021/23 come da Documento Unico Programmatico e una nuova variazione di bilancio. "Produrrà un’azione continuativa e consolidata come da programma di mandato sommato a nuovi e futuri investimenti spiega Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega -. Investimenti su tutti i settori di edilizia pubblica dalla messa in sicurezza delle scuole al restauro dei palazzi storici alla viabilità e agli impianti sportivi insomma la maggior parte del patrimonio pubblico e storico della città. Tutto questo porterà il nostro comune a percorrere una strada definita e marcata dal rinnovamento. Devo spendere parole di elogio alla giunta e agli uffici di competenza per l’egregio lavoro svolto in tempi difficili come questi. La strada del cambiamento è tracciata, un evidente cambio di passo che è già sotto gli occhi di tutti i forlivesi".