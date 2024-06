Nuova vita per il Ronco Lido: dopo i danni dell'alluvione interventi di riqualificazione per 4,5 milioni euro

Nuova vita per il Ronco Lido che, fortemente danneggiato dall'alluvione del 2023, è interessato da diversi interventi di riqualificazione, per un totale di 4,5 milioni euro. “L'avvio del cantiere si prevede entro l'estate 2024 e al termine restituiremo alla città e al quartiere un polo per il verde, la socialità e lo sport - afferma l’assessore allo Sport e candidato della Lega, Daniele Mezzacapo-. Presto una struttura, che per anni è rimasta chiusa, tornerà a fioriere. Un’altra bella vittoria per Forlì e per questa Amministrazione. Un ulteriore tassello che si va ad aggiungere ad un investimento di quasi 30 milioni di euro nella riqualificazione degli impianti sportivi, contro i 5 milioni del quinquennio precedente”. Nello specifico per il Ronco Lido sono stati stanziati 350mila euro per lavori di straordinaria manutenzione finalizzati al ripristino post alluvione. “Si tratta di opere propedeutiche all’avvio dei lavori previsti dal Pnrr che ha alterato lo stato dell’area- prosegue Mezzacapo-. Già alla fine di questo mese prenderà il via questo primo stralcio di lavori”.

Con i fondi del Pnrr, 2,9 milioni di euro, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso sportivo polifunzionale. “Prima di tutto verrà demolito l’edificio esistente (una clausola inserita nel bando al quale il Municipio ha partecipato per ottenere il finanziamento ndr) , una volta adibito a ristorante - prosegue il candidato della Lega-. Poi si procederà con il rinnovamento dell’importante patrimonio arboreo del parco, l’insediamento di un nuovo impianto sportivo polifunzionale per la pratica di discipline all’aperto e la realizzazione di un punto ristoro, con l’obiettivo di costituire un punto ricreativo e sportivo non solo per il quartiere ma per tutta la città ed il territorio limitrofo”. A tutto ciò, si aggiunge 1.250.000 euro, somma cofinanziata dall'Unione Europea attraverso la richiesta Pr Fesr, per realizzare un nuovo edificio che costituisce uno stralcio di completamento rispetto ad un progetto più ampio di valorizzazione e consentirebbe di completare l’intero l’intervento dotando l’area di spazi a supporto di iniziative.

“La decisione presa dall’Amministrazione di dotare il Ronco Lido di uno spazio per i cittadini di questo comparto di città è derivata anche dalle richieste giunte dal Comitato di Quartiere di avere uno spazio disponibile - conclude Mezzacapo-. Considerata, inoltre, la valenza paesaggistica e storica del luogo – l’immediata vicinanza di un’area SIC (Sito di Importanza Comunitaria) ed un percorso sul fiume Ronco che è entrato a far parte della Via Romea Germanica- il nuovo edificio andrebbe a essere anche punto informativo, di sosta e ristoro a servizio di tutti coloro che attraversano il percorso. Questo progetto è ancora in via di sviluppo ma il relativo cantiere partirà nel 2025. Tutto ciò è la dimostrazione che con impegno e dedizione questa Amministrazione è riuscita ad ottenere risultati importanti, prestando attenzione a tutte le discipline e agli impianti sportivi, anche quelli lasciati dalla sinistra in totale stato di abbandono e incuria per decenni come nel caso del Ronco Lido”.