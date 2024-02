Nuove aree commerciali, il comitato NoMegastore: "Basta con la pantomima del palleggio di responsabilità. E' il momento di agire"

"L'irreversibilità di un disastro ambientale che trasformerà la nostra città in un cumulo di cemento senza prospettiva è il peggiore dei domani". Sui processi di urbanizzazione della città, dalla maxi-area logistica di Villa Selva al 'Polo H' di Vecchiazzano, dalle ulteriori nuove aree commerciali a ridosso del 'Formì' (per esempio quella in via Ravegnana promossa dall' “Istituto diocesano sostentamento del clero”) al polo terziario previsto di fronte al Palafiera - i cui iter sono partiti negli anni passati e che dovranno passare in Consiglio comunale - prende la parola il comitato NoMegastore.

"Come NoMegastore, da anni, in attesa dell'entrata in vigore di una Legge Regionale colpita da innumerevoli e colpevoli rinvii, stiamo denunciando, inascoltati, (soprattutto da chi sarebbe potuto intervenire e anche a gran voce) la gravissima situazione che ha preso forma nel corso del tempo, partendo da via Bertini, passando da Formì (dove purtroppo c'era ben poco da fare), fino a giungere al Polo H e a Villa Selva - affermano -. Abbiamo gridato la mostruosità di quei due progetti, la totale del Polo Ha con il suo luogo di realizzazione (la zona adiacente l'ospedale Morgani-Pierantoni) e la mancanza di prospettiva logica e sociale per il complesso di Villa Selva. Progetti diversi con in comune l'assurdo e l'inutile".

"E adesso basta anche con la classica pantomima del palleggio di responsabilità, se si vuole ancora fare qualcosa è il momento di farla - continuano -. Adesso, subito, ieri sarebbe stato ancora meglio, a dire il vero. Le cose sono semplici, lo sono soprattutto ora che si vanno costruendo le squadre per le prossime amministrative e proprio in virtù di questo ci si deve schierare. Il politichese che fino ad ora ci ha lasciato in balia di questi progetti senza scrupoli deve concludersi e parlare alla cittadinanza con parole semplici e azioni dirette".

"L'irreversibilità di un disastro ambientale che trasformerà la nostra città in un cumulo di cemento senza prospettiva è il peggiore dei domani. Attiviamoci oggi, tutti insieme, tutti coloro che come noi tengono ad uno sviluppo equo, sostenibile e soprattutto mirato ad un futuro migliore - concludono dal Comitato -. Proprio di questo parleremo nella serata di dibattito che stiamo organizzando con a tema la Forlì del futuro, quella che vorremmo per noi e per chi vivrà tutti quei domani che vogliamo diversi da questa visione deturpata di città".