Nuovi Cau, question time in Regione di Mastacchi (Rete Civica): "Mantenere il servizio di continuità assistenziale"

"La riorganizzazione in atto nelle province di Rimini, Forli-Cesena e Ravenna pare porti alla soppressione delle centrali mediche operative, soppiantate da un’unica centrale per tutta la Romagna, con personale non sanitario" e un’interrogazione del consigliere regionale Marco Mastacchi, capogruppo di Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna chiede in prima istanza alla Giunta "se tale notizia corrisponda al vero".

Argomenta Mastacchi: "Le province di Rimini e Ravenna sono dotate, per il servizio di Guardia Medica, di centrali telefoniche nelle quali operano diversi medici dedicati esclusivamente a quella mansione: eseguire una breve anamnesi e con una serie di domande, consigliare, prescrivere o inviare, a seconda della gravità, una visita medica, eseguita da un medico dedicato alle sole visite domiciliari, oppure un’ambulanza per i casi più gravi. Il cosiddetto “operatore laico”, che sostituirebbe il medico nell’interazione telefonica con i pazienti, non avendo le competenze necessarie non potrà fornire una consulenza medica, ma trasferirà la telefonata al medico locale delle visite domiciliari. Il doppio carico della consulenza telefonica e delle visite domiciliari verrà così a cadere sulle spalle del medico delle visite domiciliari che si troverà a sopportare un sovraccarico dell’attività a scapito della qualità della stessa".

"Lo scopo di tali modifiche sarebbe di liberare risorse economiche e umane da impiegare nei Cau (Centri di Assistenza e Urgenza), i nuovi presidi che dovrebbero affiancare i Pronto Soccorso per la gestione dei casi più lievi. I Cau, a differenze dei pronto soccorso, sono strutture create solo ed esclusivamente per problemi di salute urgenti ma non gravi, differenza che i cittadini non possono stabilire in autonomia leggendo dépliant informativi o chiamando una centrale in cui non sono presenti medici, ma “laici” - prosegue Mastacchi -. In caso di soppressione delle centrali operative mediche dedicate non sarà più garantita la corretta presa in carico dei pazienti in maniera tempestiva ed efficace e diversi medici hanno già palesato l’intenzione di dimettersi, così che i pochi rimasti dovranno comunque recarsi tempestivamente presso le abitazioni dei pazienti e al contempo rispondere al telefono".

In virtù di queste considerazioni, la richiesta del Consigliere Mastacchi alla Giunta con questa interrogazione è di "mantenere l’attuale Servizio di Continuità Assistenziale considerato che la creazione delle centrali operative mediche, risalente a più di vent’anni fa, servì proprio a superare la criticità del sovraccarico lavorativo del medico impegnato sia in visite domiciliari che nei contatti telefonici con i pazienti". Chiede inoltre "come intenda intervenire per scongiurare le dimissioni in massa dei pochi medici rimasti a garanzia del mantenimento della continuità assistenziale della Romagna".