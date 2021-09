Nuovi giochi nei parchi e sgambatoi per cani, Bentivogli (Lega): "Aree verdi tema di primaria importanza"

Il consigliere comunale e segretario forlivese della Lega, Albert Bentivogli, commenta così le azioni messe in atto dalla Giunta Zattini in tema di riqualificazione dei parchi

"Implementare le aree gioco all’interno delle aree verdi fa capire quale sia la nostra mission su temi quali i quartieri, famiglia, sport e tempo libero". Il consigliere comunale e segretario forlivese della Lega, Albert Bentivogli, commenta così le azioni messe in atto dalla Giunta Zattini in tema di riqualificazione dei parchi della città. "Le aree verdi, ogni nostro quartiere ne possiede almeno uno, sono un tema di primaria importanza - commenta Bentivogli -. Nella direzione di una riqualificazione generale dei parchi e spazi verdi urbani, nei primi due anni e mezzo di mandato, abbiamo provveduto a soddisfare i bisogni degli amici a quattro zampe installando numerosi sgambatoi, a soddisfare le esigenze degli appassionati allo sport costruendo nuove attrezzature e campi da gioco ed ora andando incontro alle tante famiglie forlivesi che necessitavano di nuove aree gioco per i più piccoli. Tutto questo sommato ad una puntuale manutenzione del verde rispetto agli anni passati permetterà ai quartieri della città ed alle sue famiglie di poter accedere con migliorata fruibilità agli spazi verdi urbani e trasformarli così in centri di aggregazione, sport e tempo libero".