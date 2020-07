Nuovi ingressi in Fratelli d'Italia, Merendi: "Un partito sempre più radicato sul territorio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Nuova linfa ed entusiasmo in Fratelli d'Italia. Un partito sempre più radicato sul territorio, grazie alla capacità di farsi interprete dei bisogni dei cittadini e di leggere le istanze dei grandi centri come delle periferie; al contempo fedele alla tradizione ed innovativo. Nuovi e vecchi aministratori locali sposano gli ideali del movimento che incarna la destra italiana. Accolgo con piacere l'ingresso di Alessandro Bombardini, al quale mi lega un'amicizia nata ai tempi della militanza giovanile in Fiamma Tricolore. Ex consigliere nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, già membro dell'associazione "Forlì Cambia" , abbiamo condiviso diverse battaglie politiche in passato e credo sia un'assonanza destinata a continuare proficuamente, anche perché in seno alla direzione provinciale di Forli-Cesena sovrintendo ai territori collinari. Nuove sfide ci attendono e credo che queste adesioni possano dare un apporto vivifico".

Riccardo Merendi

direzione provinciale Fratelli d'Italia (Territori collinari)