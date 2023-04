Lega, è Enrico Sirotti Gaudenzi il nuovo segretario provinciale. Ad affiancarlo un direttivo di 10 membri

L’avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi, consigliere comunale della Lega a Cesena, è stato eletto per acclamazione segretario del partito per la provincia di Forlì-Cesena. Lo coadiuva un direttivo di dieci militanti, anch’essi eletti per acclamazione, rappresentanti di ogni realtà del territorio. Sono Patrizia Acini, Chiara Bonfante, Andrea Costantini, Marco Fabbri, Alan Gori, Daniele Mezzacapo, Michele Mingozzi, Federica Pierotti, Denis Togni, Filippo Zamagni. Il ruolo di responsabile organizzativo è affidato a Roberto Fabbri. Al segretario uscente, Andrea Cintorino, assessora alla valorizzazione del Centro storico, Quartieri, pari opportunità, turismo e mercati del Comune di Forlì, sono stati indirizzati i ringraziamenti "per la proficua attività svolta in questi anni".

“La Lega è ormai consolidata sul territorio dopo anni di attività svolta dai nostri supporter tra la gente con entusiasmo e spirito di servizio - sono state le parole di del parlamentare e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone -. I nostri eletti possono vantare una autorevole esperienza nelle Istituzioni. Dove amministriamo emerge la differenza in positivo rispetto alle località guidate ancora da una sinistra inerte e miope, che sopravvive solo grazie alla rete di potere e ai privilegi accumulati nei decenni. Il prossimo anno andremo al voto in una ventina di comuni della provincia di Forlì-Cesena, sarà l’occasione per proporre e mettere a disposizione di tutti gli elettori il nostro consistente bagaglio di saperi, esperienza e capacità. Ne siano prova i brillanti risultati raggiunti dove già amministriamo, che potremo trasferire in altri comuni. Ci aspetta un compito non facile, ma sappiamo anche di poter contare su una squadra di teste pensanti, di amministratori capaci, di persone di grande esperienza”.

Sirotti Gaudenzi ha parlato di "una grande responsabilità che assumo con spirito di servizio e per il bene del nostro territorio, sapendo di poter condividere questa nuova, stimolante impresa con una squadra eccellente da ogni punto di vista”.