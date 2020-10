Nuovo dpcm, Morrone (Lega): "Il governo naviga a vista. Provvedimento irresponsabile"

"Il presidente Stefano Bonaccini afferma di pensarla come Giuseppe Conte. Non dovrebbe vantarsene. Dalla conferenza stampa del premier di domenica sera sono deflagrati due elementi dominanti: che il governo non è d’accordo su nulla e che non c’è un progetto complessivo, ragionato e condiviso per il Paese. Si naviga a vista davanti a un’emergenza giustificata da dati e numeri sulla cui interpretazione è lecito farsi più di una domanda". Il parlamentare della Lega Jacopo Morrone commenta le dichiarazioni del Governato dell’Emilia-Romagna che "sembra quasi costretto, per ordini di scuderia, a difendere l’indifendibile".

Prosegue l'esponente della Lega: "Bonaccini afferma, come Conte, che bisogna salvaguardare lavoro e scuola. Non possiamo che concordare. Peccato che Conte e Bonaccini dimostrino nei fatti di non avere il polso della situazione. Ci sono migliaia di esercizi, di aziende dei servizi, di attività commerciali e artigianali che sono fermi, con l’acqua alla gola. Ci sono migliaia di persone che perderanno il lavoro. Ed è più che evidente, Conte l’ha apertamente dichiarato, che non ci sono risorse per ripagare chi sarà danneggiato. Al contrario di Bonaccini, non concordiamo con il ‘coprifuoco’, se davvero ci fosse un’emergenza stringente, questa non avrebbe orari. Non concordiamo con la regola delle ‘sei persone’ a tavola che non ha alcun riscontro scientifico/sanitario".

Aggiunge ancora Morrone: "Non concordiamo con gli orari per stare in piedi o seduti a un tavolo, come se l’eventuale contagio fosse attivo solo dopo le 18. Ma soprattutto non concordiamo con la condanna a morte delle società sportive dilettantistiche, forse considerate dal Governo come l’origine di tutti i mali. Attività sportive e motorie, palestre, sono essenziali per la salute e il benessere delle persone giovani e meno giovani. L’attività fisica e sportiva, all’aria aperta o in luoghi che già hanno attivato tutte le necessarie sanificazioni, è una panacea per molti malanni e aumenta le difese immunitarie. A maggior ragione è fondamentale per minori e adolescenti dove combina gli effetti positivi per la salute con quelli comportamentali e educativi. Porre una spada di Damocle su queste attività e, anzi, imporne lo stop non è solo incomprensibile, ma irresponsabile".

L'intervento di Vietina (Forza Italia)

Per il sindaco di Tredozio e deputata di Forza Italia, Simona Vietina, si tratta di "decisioni calate dall’alto, senza un adeguato confronto con le regioni e con i rappresentanti del Centrodestra che – vale la pena di ricordarli – ne governa 14 su 20: il Dpcm del 18 ottobre è il segno inequivocabile dell’incompetenza del Governo in carica. La responsabilità delle azioni più incisive è demandata ai sindaci e ai dirigenti scolastici per quanto riguarda le scuole, Conte e la sua squadra non sono riusciti a dare regole chiare, precise e inequivocabili e mostra di essere impreparato anche ad affrontare questa seconda ondata. Nulla è stato fatto per medici, infermieri e operatori sanitari che sono sempre e da sempre in prima linea, si scaricano responsabilità sui dirigenti scolastici ma intanto il trasporto pubblico continua a essere una riproposizione quotidiana dell’idea di “scatola di sardine”, si chiudono i locali in anticipo quando sarebbero bastati controlli e sanzioni contro chi ignorava i divieti. E la ripresa? E l’impressionante potenza di fuoco promessa? Certo, si rimandano le tasse a dicembre: ma le imprese, gli esercenti, i piccoli imprenditori e gli artigiani da qui a dicembre troveranno la pentola d’oro o forse, più realisticamente, saranno impegnati a tirare avanti per le proprie famiglie? Si cancellino le tasse 2019 e 2020 per le aziende e le imprese in difficoltà, piuttosto e si investa davvero in sanità pubblica, senza proclami roboanti ma con fatti concreti: il MES è una risorsa – lo ripeto da tempo – che va utilizzata immediatamente per potenziare il sistema sanitario nazionale. Sta tornando lo spauracchio della seconda ondata e la preoccupazione è papabile e diffusa: ciononostante occorre gettare ora le basi di una vera ripresa post-covid".