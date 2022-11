Nuovo governo, Buonguerrieri (FdI) si congratula col viceministro Bignami: "Darà il massimo"

"Con il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari, il nuovo Governo è ora pienamente operativo per dare risposte concrete a cittadini e imprese. Come ha ricordato il premier Giorgia Meloni siamo al lavoro per il futuro dell’Italia e degli italiani. Rivolgiamo un augurio di buon lavoro a tutti i ministri, viceministri e sottosegretari, in particolare al nostro punto di riferimento politico e territoriale Galeazzo Bignami, nominato viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, che non ha mai fatto mancare la sua qualificata presenza e il suo determinante impegno in Romagna". Così Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore provinciale del partito.



"Quello delle infrastrutture è un tema particolarmente importante - argomenta l'esponente di FdI - strategico anche per la nostra Romagna. Chi, come noi, conosce Galeazzo Bignami sa che darà il massimo in questo importante ruolo - conclude Buonguerrieri -. un riconoscimento del buon lavoro fatto fuori e dentro il Parlamento in questi anni".