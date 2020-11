Nuovo polo commerciale, Bentivogli (Lega): "Nel comitato del No un candidato per Calderoni. E' un presa di posizione politica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Da tempo leggo sui mezzi stampa la volontà da parte del quartiere Coriano tramite il cosiddetto “Comitato del no” di raccogliere firme contro l’apertura di un megastore. Per dovere di chiarezza e precisazione voglio spiegare in primis che l’amministrazione comunale non ha facoltà di decidere e scegliere chi saranno gli attori protagonisti all’interno di un piano commerciale ma crea, semplicemente, le condizioni migliori perché in città ci possa essere la possibilità di creare opportunità in termini di commercio, occupazione, opere pubbliche e beneficio per la comunità. La sinistra forlivese che tiene tanto a sottolineare e rimarcare che, i quartieri, debbano essere apolitici e apartitici ha avuto proprio nel coordinatore del quartiere di Coriano Giorgio Adamo nonché promotore del “Comitato del no” come candidato alle ultime elezioni amministrative nella lista del candidato sindaco del Partito democratico e attuale consigliere comunale Giorgio Calderoni.

Se non è questa una palese e inconfutabile invasione di campo e presa di posizione politica e partitica che, tra l’altro, il coordinatore stesso e il Partito democratico hanno sempre abborrato e messo davanti a tutto come una bandiera issata a vassallo della libertà e laicità del pensiero politico all’interno dei quartieri allora dovete spiegarmi cos’è. Ritengo che vi sia una forte discrasia tra la visione politica di una sinistra forlivese senza idee inserita in contesti, i quartieri, che dovrebbero essere, invece, asettici di ideologie e condizionamenti esterni. I tanto sbandierati principi di apoliticità e apartiticità a cui tenete tanto come un punto cardine della vita dei quartieri dove sono finiti? Saranno i cittadini liberi e incondizionati a giudicare se, quello che questa amministrazione farà in futuro, sarà al servizio della nostra città. Viva la libertà di pensiero e di impresa nel rispetto della collettività e, ripeto, al servizio della città".

Albert Bentivogli

Consigliere comunale Lega Salvini Premier