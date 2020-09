Nuovo regolamento dei quartieri, Minutillo (FdI): "Serve un confronto diretto"

"Sul nuovo regolamento dei quartieri è necessario un confronto aperto con tutti i comitati affinché vengano prese in considerazione le proposte dei diretti interessati". E' quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Davide Minutillo, che aggiunge: "Come gruppo consiliare di Fdi, che fa parte della maggioranza, siamo convinti che i regolamenti vadano rivisti affinché i comitati siano più incisivi e continuino a svolgere la funzione di cuscinetto tra le istituzioni comunali, la politica e i cittadini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per questo crediamo che sia fondamentale il confronto con i coordinatori e con tutte le forze politiche - prosegue Minutillo -. Abbiamo diverse proposte che abbiamo sviluppato attraverso un dialogo con alcuni rappresentanti dei quartieri e che porteremo al tavolo della discusso. Nonostante tutto una cosa per Fratelli d’Italia è chiara sicuramente non si potrà rinnovare il regolamento prima delle elezioni dei quartieri previste per novembre, purtroppo ormai non ci sono i tempi tecnici per una “riforma” cosi delicata e farla subito significherebbe forzare i tempi e creare inutili tensioni, l'assessore Andrea Cintorino deve prenderne atto".