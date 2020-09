Nuovo Regolamento di polizia urbana, ok all'impiego delle guardie giurate: "Ora si passi ai fatti"

Il sindacato dell'Ugl saluta favorevolmente il nuovo Regolamento comunale di polizia urbana approvato dal Consiglio comunale al termine di una seduta fiume. Tra gli emendamenti che hanno ricevuto il via libera c'era anche quello presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia, che prevede l'impiego delle guardie giurate appartenenti agli istituti di vigilanza privati accreditati con funzioni di rispetto del decoro urbano, della civile convivenza e di prevenzione. "E' uno dei punti della nostra piattaforma elettorale programmatica che il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, aveva sottoscritto prima del voto e si era impegnato a mettere in pratica in caso di elezione - afferma il segretario del sindacato, Filippo Lo Giudice -. Questa norma del nuovo Regolamento comunale di polizia urbana sarà una misura che l'amministrazione è tenuta a rispettare, come promesso del resto in campagna elettorale. E verso questa direzione si era già pronunciato lo stesso sindaco, quattro mesi fa, incontrando una nostra delegazione".

L' Ugl ringrazia Minutillo "per aver sostenuto la richiesta del sindacato" e ringrazia anche il centrodestra "nell'aver dimostrato con il voto in consiglio comunale coerenza nel far valere l'idea che sicurezza e decoro sono da ritenersi centrali nelle buone prassi di un'amministrazione pubblica". Conclude Lo Giudice: "Attendiamo che si passi dalle parole ai fatti e si traduca questo impegno in provvedimenti concreti al più presto possibile: in tutta Italia centinaia di Comuni utilizzano le guardie giurate in compiti di prevenzione e vigilanza nei bus, nelle aree pubbliche, nei parchi nelle zone turistiche ed a tutela dei beni artistici e museali. E' arrivato il momento per Forlì, che già sta collaudando il progetto 'Mille occhi sulla città' che prevede per gli istituti di vigilanza un impegnano nell'ottica della sicurezza complementare a collaborare con le forze dell'ordine segnalando ogni anomalia rilevata, di potenziare il servizio a tutela dell'ordine pubblico ed a difesa di tutti i cittadini".