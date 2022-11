Nuovo regolamento sulle attività rumorose, Albert Bentivogli (Lega) replica all'opposizione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"Il nostro centro storico potrebbe versare in condizioni migliori, ma un’analisi oggettiva è d’obbligo farla. Capisco che per la sinistra forlivese, colpevole di un ventennio di scelte sbagliate, oggi risulti difficile avere la ricetta in tasca. Essere propositivi, portare idee utili e progetti interessanti dovrebbe essere la stella polare per un’opposizione seria e costruttiva. La verità sta nel fatto che negli ultimi 3 anni e mezzo in consiglio comunale dalle sedie della sinistra non si è mai sollevata un’idea o progetto che abbia dato un valore aggiunto alla città anzi si è spesso assistito a voti contrari a delibere che incentivavano la riqualificazione del centro storico. Tra queste delibere rientra il “nuovo regolamento delle attività rumorose” che disciplina tutte le attività rumorose tra cui i pubblici esercizi e va nella direzione di stimolo ai gestori dei numerosi locali del centro storico. Un documento semplice che amplia, per giornate ed orario, la possibilità di fare intrattenimento musicale, dal vivo e non, oggi importante strumento catalizzatore per i tanti studenti universitari e per i giovani della nostra città. Eliminare le barriere strumentali ed ideologiche arricchirebbe sicuramente il confronto con la maggioranza sui temi importanti della nostra città".

Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega