Pnrr, nasce in Regione un osservatorio ad hoc: alla guida c'è Massimiliano Pompignoli

Nasce in Regione un Coordinamento tra le Commissioni assembleari I e II, relativamente all’approfondimento delle azioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr): governance e attuazione sul territorio dell’Emilia-Romagna. L’insediamento del gruppo di lavoro si è svolto lunedì mattina a Bologna in Viale Aldo Moro e a farne parte c’è anche il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli, già Presidente della Commissione Bilancio e Affari Istituzionali dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna che, assieme alla consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini nel ruolo di coordinatrice e alla Presidente della Commissione Politiche Economiche Manuela Rontini, definirà le modalità e i tempi di lavoro di approfondimento, in accordo con la Giunta regionale.

“L’assunzione di questo incarico mi riempie di orgoglio - dichiara Pompignoli - con gli organi di maggioranza e opposizione abbiamo ragionato a lungo per l’istituzione di questo ristretto gruppo di lavoro volto ad approfondire e monitorare il programma di azioni, bandi e avvisi relativi ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le procedure in corso per favorire la ripartenza sono numerosissime e investono una molteplicità di ambiti di intervento. La tabella di marcia del Pnrr è serratissima e le scadenze sono dietro l’angolo. I Comuni, dai più piccoli ai più grandi, sono chiamati a uno sforzo straordinario, sia in termini di progettualità che di risorse umane, per rispondere in maniera efficace e coerente al grande affollamento di avvisi previsti nei prossimi mesi".

"Le opportunità di finanziamento sono certamente tantissime e irripetibili - spiega Pompignoli -, ma un elemento che si tende a sottovalutare è la difficoltà degli enti locali a presentare progetti validi, rispondenti ai criteri dei bandi in pubblicazione, su fronti diversi ma a distanza di pochissimi giorni. Il carico di lavoro, per i Comuni di piccole dimensioni, a volte è addirittura eccessivo e rischia di diventare insostenibile. Con questo Coordinamento vogliamo fornire uno strumento di supporto concreto a chi opera sul territorio ed è chiamato a rispondere e rispettare le scadenze del Pnrr. I fondi europei rappresentano un’opportunità straordinaria per cambiare il volto delle nostre città ed elevare il livello della qualità delle future generazioni. L’imperativo a questo punto è fare squadra e vincere tutti insieme la sfida del Pnrr".