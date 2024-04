Pace, lavoro, uguaglianza e diritti: incontro col segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni

Venerdì alle ore 18 Nicola Fratoianni sarà al Mercato Coperto in Piazza Cavour 17, per una iniziativa pubblica. "La pace sarà al centro dell’evento, e tutti i partecipanti sono invitati a portare le proprie bandiere della pace per richiedere insieme a gran voce il cessate il fuoco sia in Palestina sia in Ucraina - spiegano da Alleanza Verdi e Sinistra -. Segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato, Fratoianni è appena rientrato da Rafah, la porta di acesso a Gaza dall’Egitto, per documentare quanto sta accadendo nella striscia a tanti civili palestinesi in condizioni estreme di rischio sanitario e alimentare".

"Ogni giorno in questa guerra cresce inesorabilmente il numero di morti, già a quota 32000 dei quali circa 12'000 bambini, donne e anziani inermi - viene aggiunto -. Nulla è lontano da noi, ogni guerra ci respira accanto e il nostro appuntamento vuole essere un corale, colorato e fortissimo "no alla guerra", ovunque, anche nella nostra Europa. Vogliamo fare pressione affinché la politica e la diplomazia diventino gli unici strumenti per garantire il rispetto dei diritti umani".

"Oltre al tema portante della pace si parlerà anche di lavoro, uguaglianza e diritti, che possono essere garantiti solo in un Paese che indirizza le proprie risorse al benessere di ogni singola persona e non al riarmo e all’aumento delle spese militari - aggiungono Alleanza Verdi e Sinistra -. Se investissimo quello che stiamo spendendo per la nuova corsa alle armi risolveremmo le necessità in ambito sanitario, di sostegno al reddito, sull’istruzione e sulla difesa dei territori dalla crisi climatica". Al termine dell'incontro, al quale parteciperà il candidato sindaco Graziano Rinaldini, ci si potrà fermarsi per un aperitivo al mercato Coperto.