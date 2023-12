Palestra di Castrocaro, Insieme per Crescere: "Ci è stato negato il sopralluogo sul cantiere"

casI consiglieri comunali di minoranza della lista Insieme per Crescere di Castrocaro, Tonellato, Minati e Piazza, hanno presentato un'interrogazione per capire "come mai non sia stato dato seguito alla richiesta di poter accedere al cantiere della palestra, in evidente ritardo, e poter avere quindi informazioni di prima mano, svolgendo in maniera concreta il compito di consiglieri di minoranza".

Il gruppo di minoranza aveva inoltrato tale richiesta nel mese di luglio. "L’amministrazione non ha risposto fino a novembre - afferma la lista - e solo dopo aver ricevuto un sollecito, e l’ha comunque fatto per il tramite della Segretaria Comunale, che carinamente ha proposto un incontro con i capigruppo ma non ha dato seguito alla richiesta di sopralluogo".



"La palestra, come da comunicazione del direttore dei lavori del 13/04/2022, quindi pre-elezioni, doveva essere pronta nel dicembre 2022. Ovviamente questa data salterà: è un dovere dell’amministrazione spiegare ai cittadini il perché, senza nascondersi dietro ai costi lievitati, alle colpe della precedente amministrazione, alla guerra in Ucraina o a chissà cos’altro - concludono i rappresentanti della lista -Tra l’altro nelle ultime settimane, con clima ormai invernale, i bambini stanno facendo basket al Derby, e ci risulta che il riscaldamento non sia ancora acceso. Chiediamo onestà, nulla più".