Congresso Pd, tappa forlivese per Paola De Micheli: "Serve un bagno di realtà. Io? La sindacalista degli iscritti"

Tappa forlivese per Paola De Micheli, candidata alle primarie del Partito Democratico che, nel pomeriggio di mercoledì, ha incontrato i cittadini nella cornice informale del Caffè Flora per presentare le proposte contenute nella sua mozione, in vista del voto del 26 febbraio prossimo che porterà alla scelta del nuovo segretario di partito. Una mozione che mette al centro gli iscritti che De Micheli - già ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture - definisce il “bagno di realtà del Partito Democratico” che deve necessariamente operare una “analisi lucida e severa del proprio passato, indispensabile per poter provare a disegnare l’Italia del futuro” perché “solo riformando e facendo contare gli iscritti - ribadisce - possiamo recuperare la nostra credibilità”.

Introdotta da Lucia Bongarzone, componente della segreteria regionale del Pd, a fare gli onori di casa è stato il segretario territoriale del Pd, Daniele Valbonesi. Nuovo statuto dei lavoratori con riduzione dell’orario a parità di salario, reddito universale, scuola totale gratuita per tutti, sanità, transizione ambientale ispirata al messaggio di papa Francesco e "diritto alla felicità" in nome di un nuovo umanesimo, sono le principali proposte presentate della candidata piacentina.

“Entriamo nel vivo del congresso, sappiamo che la situazione del partito è fortemente condizionata nell’opinione pubblica dal risultato delle elezioni che ci ha visti sconfitti - ha detto Valbonesi - e che il lavoro in Parlamento è ridotto dal vento che soffia a favore della destra e con opposizioni divise, ma noi siamo gli unici che si mettono in gioco e che ci mettono la faccia. Dopo quindici anni questo rappresenta il congresso più importante per il Partito Democratico e vedo che nel nostro territorio la risposta è buona”.

Nei prossimi giorni, dal 3 al 12 febbraio, si animerà il confronto nei circoli territoriali per discutere i programmi e per votare i due candidati che si contenderanno la segreteria nella tornata del 26 febbraio. Concretezza, cambiamento e vicinanza alle persone sono le parole ricorrenti della mozione De Micheli, che si definisce la “sindacalista degli iscritti” e che, alle tattiche e alla propaganda, antepone un “partito di prossimità e di responsabilità che poggia sui militanti, vera forza del Pd, un partito in crisi”. E poi uno sguardo al panorama internazionale. “L’Italia deve riappropriarsi di un ruolo egemone nel Mediterraneo - ha concluso De Micheli -. Noi possiamo tornare a essere egemoni sul piano politico, dei processi democratici e culturali”.