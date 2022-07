Parcheggio sotterraneo in piazza del Carmine, l'ex vicesindaco: "Sarebbe devastante per l'ambiente"

"Ma ci pensate? Si decidono indagini molto costose per valutare se si può fare un parcheggio sotterraneo in piazza del Carmine. Altro che rilancio del centro storico. Piuttosto rilancio delle spese inutili a scapito di spese utili; oltreché cemento su cemento nei pressi di Piazza Saffi e possibilità per le auto di muoversi sempre di più e dappertutto. Per favore che il Sindaco rinunci subito a questa indagine".

Così Giancarlo Biserna, ex vicesindaco di Forlì e attualmente esponente del Comitato per il rilancio di Forlì e del Centro Storico. "Non vorrà mica davvero credere alla favola che il rilancio di Forlì passi da un, devastante per l'ambiente, grande parcheggio sotto terra. Forlì mediamente ha occupati non più del 40% dei posti auto con punte che raramente raggiungono il 100% e solo in poche fasce e con molta flessibita'" continua Biserna

"Senza contare i problemi di sicurezza e di degrado che possono derivare da un grande e buio buco a ridosso del Comune. Ma sapete quanto puo' costare una mastodontica opera del genere? Anche venti milioni di euro. Una vergogna solo pensare un tale sperpero. Piuttosto che si rilanci il bus con un piano in grado di renderlo competitivo. Lo sapete quanti forlivesi prendono il bus al netto delle scuole. Un 2%. Una vergogna! E qui si parla di parcheggi cattedrali in piazza. Spero che il Sindaco si dissoci subito da questa balzana proposta." ha concluso Biserna