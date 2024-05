Elezioni, Biondi come indipendente nella lista della Lega: "Per il centro un parcheggio sotterraneo in piazza del Carmine"

Rilancia la sua “storica” proposta di realizzare un parcheggio sotterraneo da 300-350 posti in piazza del Carmine: è il progetto che avanza Lauro Biondi, esponente del 'Club per la libertà', circolo di ispirazione Forza Italia confluito con candidati indipendenti nelle liste della Lega, dopo la rottura coi forzisti. “E' da trent'anni che sostengo la necessità di un parcheggio sotterraneo in centro a servizio di piazza Saffi”, ricorda Biondi. Nel corso dell'attuale amministrazione, due anni fa, sono stati anche effettuati sondaggi nel sottosuolo della piazz con geoscanner e carotaggi, per verificare l'attuabilità del progetto.

Per Biondi una grande area di sosta così vicina alla piazza centrale sarebbe da volano per la ripresa del centro “a cui è necessario dare maggiore attenzione”. Ma nel progetto di Biondi c'è anche il risanamento del quartiere che sta attorno a piazza del Carmine, molto densa di alloggi popolari: “Un grande progetto di rigenerazione urbana volta ad un'edilizia migliorativa di quella attuale”, dice Biondi. Per il consigliere comunale uscente questo porterebbe meno degrado nel centro e “permetterebbe di recuperare risorse per creare più alloggi di quelli attuali per le molte famiglie fragili che si concentrano nella zona”.

L'obiettivo di Biondi è di ridurre anche la percentuale di stranieri residenti in centro, così da evitare la creazione di “ghetti” nella parte vecchia della città. “In centro a Forlì gli stranieri sono il 24% degli abitanti, il doppio delle città vicine”, rimarca Biondi nella sua analisi.