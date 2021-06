Parco commerciale di Pieve Acquedotto, il Comitato No Megastore: "Il Consiglio comunale riveda il piano"

Il Comitato "No Megastore" manifesta il proprio dissenso alla costruzione del nuovo parco commerciale di Pieve Acquedotto per circa 13mila metri quadri di superficie di vendita. "Più volte, da un anno a questa parte abbiamo ribadito l'inutilità dell'ulteriore consumo di suolo e se non fosse sufficiente l'annosa questione ambientale, se ne aggiunge una ulteriore di non poco livello, ovvero quella economica - premettono dal Comitato -. Il periodo storico, la saturazione del mercato, l'esigenza di cambiamento ci dimostrano palesemente che la nascita di sempre nuovi poli commerciali comporta fisiologicamente l'impoverimento e la scomparsa di altre attività commerciali proporzionalmente di inferiore dimensione e legate al commercio di prossimità caro alla tradizione del territorio e dei suoi abitanti".

"L'offerta è aumenta, ma la domanda è sempre la stessa ed ogni mese ci troviamo davanti ad ipotesi di nuove costruzioni, di nuovi centri commerciali, cemento su cemento, senza una visione di insieme che dimostri la reale e impietosa fallacità dell'attuale piano commerciale. Non si possono costruire 97 aree commerciali, non si può pensare che sia una cosa ragionevole per la città di Forlì e per i suoi cittadini. Per questo motivo, chiediamo come Comitato No Megastore che venga attuata da parte del Consiglio Comunale una seria e prospettica modifica del piano commerciale che vada a rivedere quanto previsto e che trovi delle soluzioni adeguate al momento storico e alla città. È inutile girarci intorno, serve una presa di posizione, serve quel cambiamento che noi del No Megastore da sempre chiediamo".