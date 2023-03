Parco commerciale, Valbonesi (Pd) replica al sindaco Zattini: "E' mancato il coraggio. E' in atto uno scempio"

"Le dichiarazioni del sindaco Gian Luca Zattini sullo sviluppo di aree commerciali ci lasciano esterrefatti". Il segretario territoriale del Pd, Daniele Valbonesi, risponde così alle osservazioni del primo cittadino sull'evoluzione del commercio in città e lo sviluppo della grande area a Pieve Acquedotto. Per Zattini "lo scempio è stato fatto dalle amministrazioni che ci hanno preceduto, alcuni dei cui esponenti ora in modo vergognoso vengono a dire cosa si dovrebbe fare, mentre nel 2017 erano lì a votare a favore alla variante del commercio".

Parole che Valbonesi rispedisce al mittente, a partire dalle politiche per il centro storico: "Scopriamo che a parte di un po' di manutenzione, il Comune sembra non possa far niente. Parliamo del centro storico di Forlì? Quello che il centrodestra e Zattini nel 2019 promettevano di liberare dal degrado (sempre che ci fosse), di ripopolare di attività economiche e di eventi? Su questo Zattini ha incentrato parte della campagna elettorale, creando paure e allarmi, e oggi dovrebbe ammettere il fallimento".

"Oltre a questo vogliamo sottolineare che anche sulla pianificazione il sindaco non dice tutta la verità - attacca l'esponente dem -. È vero che alcune scelte erano nate prima del suo arrivo, diversi anni fa, ma non per questo si può dire fossero giuste. Sicuramente erano sovradimensionate. La giunta Zattini avrebbe intanto potuto ridurle e modificarle oppure, ma qui ci vuole coraggio e non è il caso di questa amministrazione, fermarle come già avvenuto altrove. Approvando il Pug, che non è intenzione di questa amministrazione, il comune avrebbe potuto mettere ordine e selezionare cosa consentire e cosa no".

"La situazione è grave - conclude Valbonesi -. Oltre alle conseguenze sulle piccole attività commerciali, sui comuni vicini e sul centro storico, la città si troverà tra pochi anni con decine e decine di capannoni vuoti e spazi riempiti da strutture inutili. Questo per miopia e mancanza di coraggio. Quello che sta avvenendo è uno scempio per il futuro di Forlì".

