Parco nazionale, Di Maio (Iv) interroga il ministro: "Completi le nomine senza ulteriori ritardi"

"Il Parco delle Foreste Casentinesi è una risorsa dal potenziale immenso per l'Appennino tosco-romagnolo e non solo. Ritengo debba essere al più presto messo nelle condizioni di operare a pieno regime e per questo ho presentato una interrogazione al ministero dell'ambiente affinchè al più presto completi le nomine che mancano. Non è spiegabile il ritardo che si è accumulato". Lo dichiara il deputato romagnolo Marco Di Maio annunciando la presentazione di un'interrogazione al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sulle mancate nomine all'interno del Parco, necessarie per rendere pienamente operativi gli organi del Parco.

"Dopo la positiva conferma del presidente Luca Santini un anno fa per la quale mi sono personalmente battuto e impegnato - afferma - e quelle di competenza del territorio e in particolare della Comunità del Parco, ora tocca al livello nazionale fare la propria parte, e in particolare al ministro dell'Ambiente". Infatti, spiega il parlamentare, il ministero dell'Agricoltura ha proceduto da giugno "appena passata la fase più critica della pandemia, alla nomina del proprio rappresentante e inviandola al Ministero dell'Ambiente: da quel momento nulla più si è mosso. Perchè?".

"Ogni giorno che passa si rischia di bruciare opportunità - afferma Marco Di Maio - non per responsabilità del presidente o dei dipendenti dell'Ente, che anzi rappresentano un'eccellenza dell'Ente. Serve, però, che gli organi istituzionali siano nel pieno delle loro funzioni e possano lavorare a pieno regime assieme ai collaboratori, agli enti locali e a tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo delle attività del Parco".