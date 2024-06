Parco Urbano, Zattini: "Affidata la progettazione del nuovo laghetto. E sarà ancora più bello"

"Stiamo progettando una totale ristrutturazione del Parco urbano, devastato dall'alluvione di un anno fa. Lo abbiamo riaperto, ma nel frattempo ci siamo concentrati su altre opere che consideravamo più urgenti, considerando anche l'imminente scadenza del 2026 per completare le opere finanziate col Pnrr, che a Forlì sono tante". Lo afferma il sindaco di Forlì e candidato con la coalizione di centrodestra, Gian Luca Zattini, a proposito della riqualificazione e del rilancio del più grande parco della città.

"Abbiamo già ottenuto importanti finanziamenti e previsto investimenti anche con risorse del Comune per realizzare i lavori che servono a ripristinare il parco "Franco Agosto" e farlo tornare al suo splendore - prosegue il primo cittadino uscente e candidato al bis -. Anzi, lo vogliamo fare ancora più bello. Tra le altre cose, abbiamo già affidato la progettazione del laghetto a uno studio di professionisti esterni".

"Uno dei primi impegni della prossima amministrazione - conclude Zattini - sarà quello di finalizzare la progettazione quanto prima e partire subito con i lavori previsti necessari per riabilitare al 100% della sua bellezza, uno dei luoghi più amati dai forlivesi. Alle polemiche sterili e pregiudiziali preferiamo far parlare i fatti. Come abbiamo sempre fatto".