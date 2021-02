Pari Opportunità, il Pd: "La presidente riunisca la commissione dopo tre mesi di inattività"

"Noi siamo pronti a lavorare sui temi e le proposte, ma la commissione Pari Opportunità non ha ancora avviato i propri lavori". E' quanto afferma in una nota il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Forlì. "Ad oggi - spiegano - la Commissione si è riunita solo il 12 novembre per l’elezione della presidente, consigliera Marinella Portolani, che aveva annunciato, nel suo discorso di insediamento, che tanti sarebbero stati i temi da affrontare; ci saremmo – quantomeno – aspettati di organizzare il calendario dei lavori della commissione, mentre nulla è accaduto sino ad oggi".

"A fronte di questa imbarazzante e ingiustificata assenza di attività della commissione, il 26 gennaio 2021 i consiglieri comunali del Pd, componenti della Commissione consiliare Pari Opportunità, Elisa Massa, Loretta Prati, Matteo Zattoni e Sara Samorì, hanno inoltrato la richiesta formale di convocazione della commissione; siamo, ancora, in attesa della risposta - prosegue il gruppo consiliare -. Riteniamo inaccettabile questa situazione se si considera la necessità e l’urgenza di affrontare temi che appaiono sempre più numerosi e preoccupanti a carico di persone meno tutelate, che la situazione pandemica in corso ha accentuato nella disparità di condizioni e di prospettiva".

"Pertanto - conclude la nota - risulta evidente la necessità che la Commissione stessa sia convocata al più presto per avviarne i lavori circa le azioni di sostegno attuate da questa amministrazione attraverso gli Uffici comunali e i servizi competenti (Centro donna, Centro per le famiglie, attività di supporto alle disabilità e attività di supporto alla rete adolescenti; chiediamo, dunque, che la Presidente voglia attendere all'organizzazione dei lavori in Commissione, su questi importanti temi, con la medesima solerzia con cui è intervenuta in queste settimane sulla stampa".