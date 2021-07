Pari Opportunità, Vietina (Coraggio Italia): "La maggioranza offra a Portolani l'assessorato"

"Sindaco e forze di maggioranza che si sono espresse a sostegno di Marinella Portolani vadano oltre le parole e facciano un gesto concreto per supportarla. Le offrano l’assessorato alle Pari Opportunità in modo da garantirle la forza per agire in maniera ancora più incisiva in un ambito dove ha già ampiamente dimostrato passione, competenza e voglia di fare la differenza". Così Simona Vietina, parlamentare di Coraggio Italia e Delegato d’Aula interviene sulle dimissioni della consigliera di FdI Marinella Portolani dalla presidenza della Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì.

"Portolani ha il mio pieno sostegno - evidenzia Vietina - come donna, come sindaco e come parlamentare mi ritrovo nelle sue battaglie e nelle sue fatiche. A Forlì ha saputo dimostrare con i fatti tutto il suo valore e, per questo, viene attaccata da un apparato di potere in caduta libera. Tuttavia chiedo alle forze di maggioranza di andare oltre alle parole, opportune ma molto facili da pronunciare, e di fare un gesto concreto di sostegno, di esporsi e di fare seguire i fatti alle buone intenzioni e alle pacche sulle spalle".